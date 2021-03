04.03.2021 h 10:50 commenti

Minacce sui social a Liliana Segre vaccinata, è pratese uno dei due indagati dalla Procura di Milano

Ieri sono scattate le perquisizioni estese anche ai supporti informatici di entrambi. L'ex operaio tessile si è difeso appellandosi alla libertà d'espressione

E' di Prato ma risiede in Sardegna uno dei due indagati dalla Procura di Milano per minacce aggravate dall’odio razziale nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’orrore dei lager, insultata pesantemente e oggetto di messaggi d’odio dopo il suo impegno a favore della vaccinazione antiCovid.

Si tratta di un 75enne ex operaio tessile ora residente in Sardegna. L'altro è un 40enne di Viterbo, ex panettiere che aveva perso il lavoro dopo il lockdown. La polizia postale è arrivata ai loro nomi dopo una serie di accertamenti sui post pubblicati sui social in seguito alla vaccinazione della senatrice che tra l'altro dal 2019 vive sotto scorta per le minacce di morte ricevute per il suo impegno nella memoria della Shoa. Entrambi sono stati perquisiti ieri mattina, 3 marzo, dalla polizia di Roma e di Cagliari. La perquisizione è stata estesa anche ai supporti informatici di entrambi. Sui cellulari del 75enne sono state trovate diverse fotografie di Mussolini e Hitler. Secondo quanto pubblicato dal Corriere della Sera, sarebbero emerse conferme alle ipotesi della Procura mentre al momento non sarebbero invece emersi collegamenti diretti con gruppi di estrema destra anche se sono entrambi considerati simpatizzanti di quell’area.

Il 75enne si è difeso si sarebbe appellato alla "libertà di espressione" nel commentare una foto che non condivideva.