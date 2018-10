04.10.2018 h 09:05 commenti

Minacce, insulti e botte alla madre per avere i soldi: 17enne arrestato e portato in comunità

Il ragazzo aveva reso un inferno la vita in famiglia, accanendosi anche sul fratello e la sorella. Il provvedimento del Gip del Tribunale dei minorenni eseguito dai carabinieri di Iolo

Nonostante la giovane età aveva trasformato in un inferno la vita dei suoi familiari: padre, fratello e sorella, ma soprattutto la mamma, sottoposta a continui maltrattamenti e pestaggi.

Per questo motivo un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri e rinchiuso in una comunità terapeutica riabilitava per minori, come disposto dal gip del Tribunale dei Minorenni di Firenze, che ha emesso l'ordinanza eseguita dai militari della stazione di Iolo. Tra l'altro il giovane fa anche uso di droga.

Il 17enne è accusato di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e minaccia nei confronti della madre, del fratello e della sorella. E' stata la madre a far partire le indagini quando, esasperata dalla situazione, ha trovato il coraggio di presentarsi ai carabinieri di Iolo. E' emerso un quadro di violenze e soprusi, che andava avanti da tempo: il ragazzo, seppur giovanissimo, già dal 2015 aveva sottoposto i familiari ad assoggettamenti psicologici e fisici messi in atto con aggressioni verbali e fisiche, pretendendo spesso dalla madre continue elargizioni di denaro per l’acquisto di beni voluttuari e di droga.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus