27.02.2021

Minacce di morte e botte alla compagna anche davanti alla figlia minorenne, arrestato

In carcere è finito un trentaquattrenne che per lungo tempo ha sottoposto la donna a maltrattamenti di ogni tipo. Al termine delle indagini dei carabinieri è stato emessa un'ordinanza di custodia cautelare

Aggressioni, botte, sputi, minacce di morte, controlli continui: sono i motivi che hanno portato in carcere un marocchino di 34 anni accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna, una trentenne. La donna non ce l'ha fatta più a sopportare le vessazioni, subite anche davanti alla figlia minorenne, e ha denunciato. Per il trentaquattrenne le porte del carcere della Dogaia si sono aperte ieri, venerdì 26 febbraio, quando i carabinieri di Prato, che hanno descritto come 'penose' le condizioni di vita della vittima, gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della procura. Le violenze e le angherie, messe in atto dal marocchino spesso ubriaco e con un comportamento fuori controllo, sarebbero andate avanti fino allo scorso gennaio quando la donna ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. Gli investigatori hanno ricostruito un lungo periodo di maltrattamenti e hanno consegnato al magistrato tutti gli elementi necessari per chiedere, e ottenere, l'arresto.



Edizioni locali collegate: Prato

