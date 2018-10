22.10.2018 h 13:43 commenti

Minacce alla ex, in manette un pregiudicato: in tasca aveva un coltello a serramanico

L'uomo è stato arrestato in via di Cantagallo, a Figline. Si è presentato alla porta della casa della ex per riprendere le sue cose dopo la fine della relazione ma ha perso la testa

Si è presentato alla porta di casa dell'ex convivente con un coltello a serramanico. L'uomo, un fiorentino di 43 anni, è stato arrestato per minacce aggravate. E' successo nel pomeriggio di sabato 20 ottobre, in via di Cantagallo a Figline. In un primo momento l'uomo è stato identificato per una lite con la ex, poi è scattato l'arresto perché le intemperanze sono continuate. Il quarantatreenne, noto per precedenti penali contro la persona, ha anche preso a calci il portoncino del palazzo nel quale vive la donna. Nonostante la presenza degli agenti, ha continuato anche a minacciare l'ex convivente. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello e sono scattate le manette.



