06.05.2020 h 17:30 commenti

Millecinquecento chili di scarti tessili sequestrati dalla Municipale, denunciata la titolare di un'azienda tessile

In un furgone stipate decine di sacchi neri da smaltire illegalmente, il mezzo di proprietà di un uomo di 30 anni è stato sequestrato

Millecinquecento chili di scarti tessili stipati in decine di sacchi neri, pronti per essere abbandonati illecitamente, sono stati sequestrati, ieri 5 maggio, dalla sezione Investigativa della Municipale. Sequestrato anche il mezzo su cui erano stati stipati, denunciata la titolare dell'azienda che ha prodotto i rifiuti.

La pattuglia in borghese ha notato il furgone entrare dentro il piazzale di una confezione gestita da cittadini cinesi dove sono iniziate le operazioni di carico dei sacchi. Il Ducato all'uscita è stato bloccato dalla polizia stradale, il guidatore, un uomo di 30 anni, regolare sul territorio italiano, ha confermato di non avere titolo al trasporto dei rifiuti. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro del carico e del veicolo.

E’ stata inoltre denunciata la titolare della ditta una donna di 36 anni per aver conferito i propri scarti tessili in maniera illecita a persone non autorizzate al trasporto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus