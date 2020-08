20.08.2020 h 11:05 commenti

Mille notifiche di quarantena inviate dalla Asl Toscana centro, ma è stato solo un errore

Le notifiche arrivate a cittadini di rientro da Spagna, Croazia, Grecia e Malta che si sono registrate sul sito della Regione per effettuare il tampone. La notizia pubblicata da Repubblica Firenze

Un errore informatico ha determinato l'invio di un migliaio di notifiche di quarantena ad altrettanti cittadini rientrati dall'estero e che si erano registrati sul sito della Regione Toscana per prenotare il tampone. Il servizio informatico della Asl Toscana Centro ha, erroneamente, agganciato le registrazioni alla notifica di quarantena e già ieri sono iniziate le telefonate degli operatori ai cittadini per informarli dello sbaglio. La notizia è stata pubblicata oggi da Repubblica Firenze. Le persone che hanno ricevuto la notifica sono quelle rientrate da Grecia, Croazia, Spagna e Malta per le quali è previsto il tampone e non la quarantena come invece è previsto per chi torna da Paesi extra Schengen.



