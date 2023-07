14.07.2023 h 11:03 commenti

MilanoUnica promossa a pieni voti da espositori i clienti. Tornano gli stranieri

Aumentano del 16% i visitatori rispetto lo scorso anno, in crescita anche le aziende estere con il 26%. Sarti (Ctn): "E' stata premiata la qualità del made in Italy e anche di Prato. Première VIsion deve tornare a settembre"

La fiera di MilanoUnica promossa dagli espositori pratesi, ben 95, ma anche dai visitatori che sono aumentati del 16% rispetto allo scorso anno. Le collezioni Autunno-Inverno 2024/2025 sono state presentate a 4.701 clienti di cui 1.583 aziende estere (+26%) e 3.118 italiane (+11%).

“Un' edizione promossa a pieni voti – ha commentato Maurizio Sarti presidente sezione Sistema Moda Ctn - anche per la qualità della clientela che cerca, e ha trovato l'alta gamma. Sono tornati dopo tre anni gli asiatici, soprattutto per visionare le collezioni da uomo. Ottima anche la nuova collocazione all'interno degli spazi di Milano Fiera Rho, più vicina all'ingresso della metropolitana”.

I dati conclusivi evidenziano il buon andamento, sia in termini di valori assoluti, sia come crescita percentuale, della partecipazione di aziende estere. Gli USA con 165 aziende presenti si confermano al primo posto (+2%), seguiti da Gran Bretagna con 122 aziende (+28%), Francia con 117 (+52%), Giappone 100 (+94%), Svizzera 110 (+16%). La Germania si conferma con 93 presenze, Spagna 87 (+34%), Corea del Sud 65 (+100%), Paesi Bassi 48 (+33%). Da segnalare, inoltre, la presenza di 97 aziende provenienti dalla Cina e 24 da Hong Kong. Da ultimo, ma non meno importante, va sottolineato che, prendendo in considerazione la classifica dei primi 20 Paesi, definita in base al numero di aziende visitatrici, l’Europa, Italia esclusa, concorre per oltre il 60%, l’America per circa il 15% e il Far East, Australia compresa, per il 22% .

A conclusione della stagione fieristica prima della pausa estiva sé tempo di bilanci “La data anticipata a luglio di Première Vision – commenta Sarti – non funziona è troppo presto soprattutto per i clienti Orientali a settembre invece rispondeva alle esigenze di quel mercato che ora non ha un punto di riferimento. Inoltre MilanoUnica è sempre più concentrata sul Made in Italy offrendo prodotti di qualità, a Parigi invece è rappresentata tutta la filiera con proposte più generalistiche”.

