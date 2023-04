19.04.2023 h 18:10 commenti

Migranti, ordine del giorno della Lega a sostegno di Biffoni sulla questione del Cpr

Il capogruppo Spada porta il documento al voto del Consiglio comunale: "Lite a colpi bassi tra il sindaco e l'assessore pratese in Regione. Impegniamo il Comune a chiedere con forza la struttura"

Un ordine del giorno a sostegno del sindaco Matteo Biffoni sarà messo in votazione nel Consiglio comunale di Prato. E fin qui niente di strano. A proporlo, però, è Daniele Spada, capogruppo della Lega e avversario diretto di Biffoni alle ultime elezioni. Ma se andiamo a vedere meglio il contenuto del documento, ecco che tutto torna di nuovo. L'oggetto, infatti, è la realizzazione di un Centro permanenza rimpatrio (Cpr) in Toscana, voluto dal governo ma negato dalla Regione, con alcuni sindaci di centrosinistra, tra i quali Biffoni, che invece chiedono interventi in quel senso. Ecco quindi che Spada infila il dito nella piaga delle divisioni interne al centrosinistra sull'argomento: "Fra il sindaco Biffoni e l'assessore regionale pratese Ciuoffo - dice Spada - il litigio è a livello di colpi bassi. Tema del contendere, i Cpr che per l’assessore Ciuoffo sarebbero equiparabili ai lager nazisti, mentre per il sindaco di Prato e responsabile Anci in materia d’immigrazione sono brutti ma necessari".

Di seguito l’Ordine del giorno firmato da Spada: “Il Consiglio comunale di Prato, concordando con il sindaco Biffoni quando dichiara che 'io sono perplesso sul no ai Cpr espresso dal presidente Giani; anche a me non piacciono queste strutture, ma faccio il sindaco e devo gestire questo fenomeno al meglio possibile. Facciamo fatica a dare risposte ai cittadini, la situazione attualmente non è gestita' e 'i Cpr sono qualcosa di brutto, però in questo momento noi abbiamo il problema di gestire al meglio possibile una situazione incandescente', impegna il sindaco e la giunta a porre con forza presso la Regione la richiesta di realizzazione di un Cpr in Toscana e di porre allo studio della Regione stessa lo studio di eventuali alternative”.