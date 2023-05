12.05.2023 h 14:53 commenti

Migranti nell'ex Creaf, FdI boccia la proposta di Giani: "Usiamo per l'ospedale di comunità"

I capigruppo in Regione e in Comune Torselli e Belgiorno definiscono "imbarazzante" l'idea del presidente della Regione: "Sembra più una provocazione al sindaco Biffoni”

“La proposta del governatore Giani di fare un Cpr all’interno dell’area ex Creaf a Prato è irricevibile. Prato ha un ospedale inadeguato a causa dei progetti errati del Pd e da tempo sosteniamo che quello spazio debba essere dedicato ai servizi socio-sanitari in modo da alleggerire il pronto soccorso del Santo Stefano". A dirlo sono il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, e il capogruppo FdI in Consiglio comunale a Prato Claudio Belgiorno, dopo che sulla vicenda già il sindaco Biffoni ha criticato la proposta di Giani ( LEGGI ).

"L’ex Creaf è una vergogna - insistono -. Abbiamo fatto un sopralluogo ad inizio marzo, constatando tristemente che la struttura è abbandonata a sé stessa. Questo edificio è costato oltre 26 milioni di euro alla Regione ed oggi è solo un capannone vuoto. Il problema è che non sappiamo ancora per quanto tempo rimarrà inutilizzato. Nell’autunno del 2021 l’ex ministro Speranza, il governatore Giani e l’assessore Bezzini dichiaravano che qui sarebbe sorto il primo ospedale di comunità della Regione. Peccato che la Regione abbia perso i fondi del Pnrr per trasformare l’ex Creaf in ospedale. Fino ad oggi il governatore diceva che avrebbe trovato i fondi per destinare servizi socio-sanitari in questo complesso. Ora, a quanto pare, ha cambiato idea. Ribadiamo che per noi i Cpr sono necessari, ma ci sorprende che il governatore Giani - tra tutti gli edifici di proprietà della Regione - proponga proprio l’ex Creaf. Non è che siamo di fronte all’ennesimo scontro interno al Pd che si consuma sulla pelle dei cittadini?”.