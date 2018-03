19.03.2018 h 10:29 commenti

Migliana è in lutto: è morto lo storico fondatore della macelleria Trono

Luigi Martini aveva 84 anni e, nonostante avesse passato l'attività al nipote, ancora si recava in bottega per servire e accogliere i clienti

Lutto a Migliana per la morte di Luigi Martini, fondatore del bar macelleria Trono, punto di riferimento per l'intera comunità. Classe 1934, Martini ormai aveva affidato la gestione del negozio al nipote, ma ogni giorno si recava in in bottega, dietro il banco a servire e accogliere chiunque arrivasse nel negozio. E' morto questa notte 19 marzo. Grazie a Martini il salumificio negli anni è sempre cresciuto diventando famoso non solo in val di Bisenzio, ma anche fuori dai confini provinciali. Il bar per tutti gli abitanti di Migliana è sempre stato un punto di riferimento e di ritrovo: da lì in autunno partono le squadre dei cinghialai, ma anche i tanti escursionisti che scelgono di camminare in alta val di Bisenzio. La salma è esposta nell'abitazione della famiglia Martini sopra la macelleria. I funerali si terranno domani 20 marzo alle 14.30 nella chiesa di Migliana.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

