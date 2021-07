07.07.2021 h 09:09 commenti

Migliaia in strada dopo la vittoria dell'Italia. Disordini in piazza San Marco, agente ferita con una bottigliata

Il clima di gioia rovinato da alcuni esagitati che prima hanno assalito un mezzo della Municipale danneggiandolo, poi hanno colpito una giovane agente

In migliaia si sono riversati in strada ieri sera subito dopo il rigore realizzato da Jorginho che ha portato l'Italia alla finale di Wembley degli Europei. Una festa spontanea, con caroselli di auto e motorini in vari punti della città. Non sono mancati, però, i momenti di tensione, quando l'entusiasmo ha travalico i limiti. A farne le spese una giovane agente della polizia municipale, che ha ricevuto una bottigliata in testa ed è stata refertata al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi. Ma sono stati danneggiati anche un mezzo della Municipale e anche auto in sosta.

E' successo in piazza San Marco, dove centinaia di persone si sono date appuntamento per festeggiare, sparando anche fuochi d'artificio dal centro della piazza. Qui si sono vissuti momenti di forte tensione. Alcuni video sui social, mostrano un mezzo della polizia municipale, di rientro da un intervento per un incidente, che si fa strada a fatica in mezzo alla folla, nonostante la sirena. Alcuni ragazzi poi montano sul tettuccio, mettendo a rischio la propria incolumità e danneggiando il veicolo con la rottura di un finestrino e di un lampeggiante. Gli agenti all'interno del mezzo hanno chiamato rinforzi e nel giro di poco altri mezzi della Municipale sono intervenuti. E' stato in questo frangente che qualcuno ha colpito con una bottigliata un'agente di 20 anni, ferendola. In corso le indagini per risalire al responsabile del gesto. Secondo testimoni, sempre un gruppo di esagitati avrebbe anche colpito con calci e pugni le auto, mentre altri sono saliti sui cofani delle vetture parcheggiate in strada, rovinando così il clima di festa per la vittoria della Nazionale.