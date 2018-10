22.10.2018 h 12:24 commenti

Miele 2018, premiate le miglior aziende. Buoni risultati per la Val di Bisenzio

La giuria del concorso Dolce Vernio ha reso nota la classifica per le quattro tipologie previste acacia, castagno, millefiori e monoflora vari. Molti giovani e molte aziende valbisentine ai primi posti

I produttori del miglior miele 2018, secondo la giuria del concorso Dolce Vernio, sono L’ape d’oro che ha portato a casa ben due primi posti (per millefiori e castagno), l’azienda La Bresca che si è aggiudicata i monoflora con un miele di cardo e infine l’apicoltura Gallorini che ha vinto per l’acacia.

Molti giovani e molte aziende della Val di Bisenzio ai primi posti delle classifiche per le 4 tipologie di miele in concorso: acacia, castagno, millefiori e monoflora vari.

Premio e congratulazioni anche Pantagruel, autore della vetrina più votata del contest social Vernio si tinge di giallo, promosso dal Comitato Vivere Vernio.

“Gli 86 campioni provenienti quasi da tutte le province toscane – ha sottolineato la vice sindaco di Vernio Francesca Bolognesi - testimoniano la vitalità di questo settore che in Val di Bisenzio ha indubbie potenzialità e sta dando risultati lusinghieri dal punto di vista della qualità”

Dopo due anni di crisi, il 2018 annuncia quantità e qualità eccellente e il premio alla monoflora è un segnale di come anche in val di Bisenzio si vada affermando questa cultura, sempre più raffinata, di produzione, come ha messo in evidenza Paolo Betti, tecnico di Arpat (Associazione regionale produttori apistici toscani).

“Vogliamo promuovere la crescita di tante aziende, spesso condotte da giovani apicoltori – ha spiegato il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno - che stanno creando una rete interessante”.

Promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Vernio e organizzato in collaborazione con ARPAT, l’Associazione Regionale Produttori Apistici della Toscana, Dolce Vernio seleziona i migliori mieli tipici di produzione regionale della Toscana allo scopo di incentivare la produzione di qualità, promuovere il consumo presso il grande pubblico e diffondere la cultura del miele locale tipico.

Ecco la classifica definitiva del Concorso miele 2018

Millefiori - 1° posto L’ape d’oro di Massimo Masolini, 2° posto Apicoltura Ferri di Martina Ferri, 3° postoAzienda agricola Ceraio.

Monoflora vari - 1° posto Azienda agricola La Bresca di Giada Verani, 2°posto azienda I briganti del crinale,3° posto Maida Marcante.

Acacia - 1° posto apicoltura Stefano Gallorini, 2° posto Andrea Ramazzotti, 3° posto Il miele del Pucci.

Castagno - 1° posto L’ape d’oro di Massimo Masolini, 2° posto Simone Rossini, 3° posto azienda agricola Mario Marchetti.







