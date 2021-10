29.10.2021 h 08:48 commenti

Mezzo pesante a fuoco, traffico fortemente rallentato in autostrada verso Firenze

L'incendio si è verificato stanotte e da allora sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo e di ripristino. La fila è arrivata a otto chilometri prima dell'intersezione con l'Autosole

Mattina critica per la viabilità sull'A11 tra Prato e Firenze. Al momento sono circa otto i km di coda prima dell'intersezione con l'autostrada del sole, provocati da un incidente che questa notte 29 ottobre ha coinvolto un veicolo pesante, andato a fuoco. Il traffico è stato fortemente rallentato prima dalle operazioni di spegnimento del mezzo, poi dalla sua rimozione e ora dal ripristino della strada, operato dagli operai di Autostrade.L'incendio si è sviluppato alle 3.30 circa e ha visto coinvolto un semirimorchio che trasportava generi alimentari. Per fortuna nessuna conseguenza per l’autista del mezzo pesante che è riuscito a staccare la motrice prima che l’incendio la coinvolgesse. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando di Prato con l’ausilio di due autobotti, per un totale di 9 unità.