Mezzo per i trasporti sociali tampona auto, grave anziana disabile

E' successo questa mattina sulla Sr 325. L'88enne, che stava tornando da una visita medica, nell'impatto ha picchiato la testa ed è stata ricoverata al Santo Stefano in codice rosso.

Grave incidente intorno alle 10 di oggi 12 febbraio, sulla Sr 325 in località Colle nel Comune di Cantagallo. Una donna di 88 anni disabile è stata trasportata in codice rosso al Santo Stefano in seguito ad un tamponamento causato dall’autista del pulmino dei servizi sociali che la stava riaccompagnando a casa da una visita medica.

Sul posto anche un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Lucia e una della Misericordia di Vaiano con medico a bordo. Secondo una prima ricostruzione della Municipale, la vettura che procedeva in direzione Vernio si è fermata al semaforo ed è stata tamponata dal pulmino che era subito dietro. La donna che si trovava seduta sulla carrozzina ha battuto la testa, nessuna conseguenza per l'autista e il conducente della macchina tamponata.



