Mezzo milione di euro per risistemare i cimiteri comunali, a Tobbiana in arrivo nuovi ossarini

Molti dei 24 cimiteri del Comune saranno rimessi a nuovo con interventi di risanamento e ristrutturazione degli intonaci, della pavimentazione, delle grondaie e dei cornicioni, con la messa in sicurezza delle parti più vecchie e con l'abbattimento delle barriere architettoniche

Risanamento, ristrutturazione e migliorie varie per molti dei 24 cimiteri comunali passati ai 'raggi x' dall'amministrazione che nei prossimi mesi spenderà 500mila euro per tutta una serie di interventi.

I lavori riguardano una ristrutturazione generale, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza degli edifici in modo da renderli più funzionali e fruibili, il rifacimento di grondaie e cornicioni, il restauro delle pavimentazioni, il consolidamento delle pareti più vecchie. Al cimitero di Tobbiana saranno realizzati nuovi loculi per ossarini dopo che un sopralluogo ha evidenziato la necessità di aumentarne il numero.

L'appalto dei lavori sarà determinato in seguito proposte che verranno presentate dalle ditte che saranno invitate dal Comune a presentare offerte economiche. In particolare, le ditte saranno cinque, tutte inserite, ovviamente, nell'apposito elenco formato dall'amministrazione comunale per le procedure di gara semplificate.



