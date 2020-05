08.05.2020 h 13:03 commenti

Mezzo etto di droga nascosto in un pacchetto di sigarette, arrestata trentaquattrenne

La donna è stata fermata per un controllo dalla polfer di Firenze. A suo carico anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma

E' stata trovata con mezzo etto di shaboo nascosto in un pacchetto di sigarette. La donna, una trentaquattrenne cinese residente a Prato, è stata arrestata ieri, giovedì 7 maggio, dagli agenti della polfer di Firenze che l'hanno fermata per un controllo alla stazione Santa Maria Novella. In seguito alle verifiche, è emerso che la donna era già destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma come aggravamento di una precedente misura di divieto di dimora nella capitale. La cinese, che è stata anche sanzionata per aver violato le disposizioni governative sul contenimento del coronavirus, è stata rinchiusa nel carcere di Sollicciano.



