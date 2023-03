22.03.2023 h 11:17 commenti

Mezzo etto di cocaina nascosto nel cassetto della biancheria intima, arrestato 46enne

E' successo a Iolo nel pomeriggio di ieri quando i carabinieri della locale stazione hanno braccato il pregiudicato che alla vista della pattuglia ha tentato la fuga

Oltre 50 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, una bilancina di precisione e duemila euro in contanti. E' quanto scoperto e sequestrato dai carabinieri di Iolo nel cassetto della biancheria intima nella camera in uso a un marocchino di 46 anni, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'operazione è partita ieri pomeriggio, 21 marzo, quando i militari della locale stazione hanno notato l'uomo, a loro noto per i suoi trascorsi giudiziari, confabulare con un connazionale e darsi alla fuga alla vista della pattuglia. L'altro è riuscito a scappare.

Il 46enne ha anche gettato una dose ma è stata recuperata e sequestrata. Nella successiva perquisizione nella vicina abitazione, è stato trovato il resto della droga.

L'uomo ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri. Sarà processato per direttissima nelle prossime ore.



