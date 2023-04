04.04.2023 h 15:16 commenti

Mezzo chilo di hashish e duemila euro, arrestato spacciatore di 20 anni

In manette un giovane fermato dalla polizia in un circolo a Chiesanuova. L'atteggiamento sospetto e il tentativo di disfarsi di un involucro hanno richiamato l'attenzione degli agenti

Arresti domiciliari per un ventenne pratese trovato in possesso di mezzo chilo di hashish. Il giovane è stato fermato dalla polizia nella serata di ieri, lunedì 3 aprile, in un circolo a Chiesanuova. L'atteggiamento sospetto del ragazzo, che era in compagnia di un amico, ha attirato l'attenzione degli agenti che si sono convinti a controllarlo. Per evitare guai, il ventenne ha cercato di disfarsi di una dose di stupefacente ma il gesto non è passato inosservato. Ecco che il controllo è stato esteso all'abitazione dove è stato rinvenuto mezzo chilo di hashish. Trovati e sequestrati anche duemila euro in contanti e un bilancino di precisione. Le manette sono scattate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Edizioni locali collegate: Prato

