"Mettere in sicurezza gli incroci in via Manzoni", petizione dopo l'ultimo incidente stradale

Raccolta di firme per chiedere al Comune e alla Provincia di intervenire sulla strada lungo la quale si sono verificati diversi incidenti anche mortali. I cittadini chiedono rotatorie, un attraversamento pedonale protetto e il senso unico in via Bigoli e in via Argine del Fosso per evitare che le auto si immettano su via Manzoni



Una petizione per chiedere al Comune e alla Provincia, ognuno per la propria competenza, di mettere in sicurezza via Manzoni. E' l'iniziativa degli abitanti di Iolo all'indomani dell'ultimo incidente stradale nel quale un motociclista è rimasto gravemente ferito ( leggi ). All'amministrazione comunale e a quella provinciale la richiesta di una serie di interventi per rendere la strada più sicura: “Realizzazione di rotatorie agli incroci con via Salvatorelli, via Verzoni-via Bigoli, via Castruccio per eliminare l'alto numero di incidenti e rallentare il traffico – si legge nella petizione – creazione di un attraversamento pedonale protetto, segnalato e illuminato presso l'incrocio tra via Manzoni e via Verzoni-via Bigoli dove molti cittadini attraversano mettendo a rischio la vita”. Altro suggerimento: “Nel tratto tra via Bigoli e via Argine del Fosso istituire il senso unico in direzione di Casale per evitare l'immissione su via Manzoni”. La raccolta di firme è appena partita e l'obiettivo è portare al più presto la petizione al sindaco e al presidente della Provincia. Lunga la scia di incidenti stradali in via Manzoni, alcuni dei quali mortali.

