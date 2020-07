08.07.2020 h 11:21 commenti

Metodica innovativa per i tumori al cervello messa a punto dalle equipe del Santo Stefano e di Careggi

Già dodici pazienti sottoposti con successo all’asportazione della massa tumorale con la fluorescenza intraoperatoria e le immagini Pet. La chirurgia biomolecolare utile soprattutto per il trattamento del glioma cerebrale

Si chiama chirurgia biomolecolare la metodica innovativa frutto del lavoro sinergico e della stretta collaborazione tra le strutture di Neurochirurgia di Careggi, diretta dal professor Alessandro Della Puppa e quella di Medicina Nucleare del Santo Stefano di Prato diretta dal dottor Stelvio Sestini. La tecnica è utilizzata per il trattamento del glioma cerebrale, un tumore che coinvolge il sistema nervoso centrale riscontrato tra i più frequenti. Rappresenta infatti circa il 40% di tutti i tumori cerebrali primitivi.

La metodica, tra le prime in Europa, permette di intercettare con estrema precisione la massa tumorale, grazie all’impiego congiunto di tecniche che tracciano i tessuti malati con la fluorescenza ed evidenziano le porzioni di maggiore malignità attraverso le immagini fornite dalla risonanza magnetica e dalla Fet-Pet, tomografia ad emissione di positroni con l’utilizzo di un radio farmaco.

“È un nuovo modo di fare chirurgia- spiega Della Puppa - la resezione del tumore viene eseguita su immagini di risonanza magnetica che forniscono informazioni sulla morfologia del tumore coregistrate contemporaneamente sia con immagini del metabolismo proteico ottenute con la tomografia ad emissione di positroni sia con immagini di fluorescenza entrambe in grado di fornire informazioni sui reali confini funzionali e bio-molecolari della neoplasia”.

I tumori gliali hanno un’incidenza di circa 3,3/100.000 abitanti ed una prevalenza stimata di circa 1/100.000. Il rapporto dell’incidenza sulla popolazione della Regione In Toscana si registrano in media 115 nuovi casi ogni anno di tumori gliali (di cui oltre la metà afferenti alla Asl Toscana Centro), che necessitano di essere trattati con competenze multidisciplinari che comprendono l’asportazione chirurgica ed i trattamenti di radio e chemioterapia. Numerosi studi hanno confermato una prognosi migliore quanto maggiore è la radicalità dell’asportazione chirurgica.

Entrando nei dettagli, la definizione dell’estensione del tumore gliale è stata per lungo tempo appannaggio esclusivo delle tecniche di neuroimaging morfologico come la risonanza magnetica dell’encefalo con mezzo di contrasto. Questa tecnica presenta però delle limitazioni, in particolare l’incapacità di definire i limiti funzionali della lesione, generalmente più estesi dei limiti morfologici identificati nelle sole immagini di risonanza e quella di identificare all’interno della lesione le zone a maggior malignità. Proprio per questi motivi sono state testate le potenzialità di altre metodiche di imaging, fra cui la tomografia ad emissione di positroni con l’utilizzo del radiofarmaco O-(2-[F] fluoroetil) -L-tirosina (FET-PET).

“È una tecnica di imaging biomolecolare eseguita al Santo Stefano di Prato- spiega Sestini – in grado di rilevare il livello e la sede di maggior aggressività della lesione gliale misurando in vivo il metabolismo proteico del tumore, ovvero maggiore è il metabolismo proteico, più aggressivo è il tumore. Consente quindi di rilevare i limiti funzionali della neoplasia nel cervello e di avere informazioni sulle aree del tumore caratterizzate da maggior aggressività e quindi da asportare in ambito chirurgico".

Sono già stati sottoposti ad intervento con questa metodica una decina di pazienti che non hanno presentato deficit neurologici e l'asportazione è stata completa come documentato dalle indagini radiologiche post-operatorie. Questi risultati sono stati ottenuti grazie anche al lavoro di équipe multidisciplinari composte da medici, fisici, infermieri e tecnici di radiologia sanitaria della neurochirurgia di Careggi e della Medicina Nucleare del Santo Stefano di Prato ed alla collaborazione del dottor Giovanni Muscas, neurochirurgo e del dottor Iashar Laghai, medico nucleare che hanno permesso il raggiungimento di questo obiettivo.