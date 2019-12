12.12.2019 h 12:00 commenti

MetJazz compie venticinque anni e si regala una stagione ricca di concerti ed eventi

Dal 29 gennaio al 27 febbraio un programma con jazz contemporaneo, apertura agli stili più diversi, produzioni originali ed esclusive, mostre e seminari e una festa danzante

MetJazz compie venticinque anni e si regala una nuova stagione di concerti, dal 29 gennaio al 27 febbraio, con tre orchestre di natura diversa, quattro pianisti, una grande festa danzante d’apertura, sei concerti e due conferenze

“Questo compleanno - spiega Stefano Zenni curatore della rassegna - avvia una nuova fase della rassegna, traccia un’apertura che identifica un nuovo inizio: se negli anni MetJazz ha ospitato dapprima prestigiosi solisti italiani con omaggi ai grandi del jazz e poi si è indirizzata verso musicisti internazionali, attenzione per il jazz contemporaneo, apertura agli stili più diversi, produzioni originali ed esclusive, mostre e seminari”

L’inaugurazione, mercoledì 29 gennaio al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, alle 21,è affidata allo spettacolo Don Karate, che mescola hip hop, jazz, house e perfino punk. Sul palco il bassista Francesco Ponticelli e il vibrafonista Pasquale Mirra il rapper Millelemmi, al secolo Francesco Morini, e l'artista video Paolo Pinaglia

Quattro poi i grandi eventi dislocati tra Metastasio, Fabbricone e Politeama pratese:

Al Metastasio, lunedì 3 febbraio, alle ore 21. la Martini Big Band con ospite d’eccezione Gianluca Petrella si esibirà sulle musiche della Liberation Music Orchestra di Charlie Haden e Carla Bley.

Al Fabbricone, lunedì 10 febbraio, alle 21 l’intera serata è dedicata al pianoforte, Sul palco, in esclusiva italiana il duo Eve Risser e Kaja Draksler c con To Pianos; a seguire il solista Alexander Hawkins.

Lunedì 17 febbraio, alle 21 è di scena la Fonterossa OpenOrchestra di Silvia Bolognesi

Al Politeama Pratese, giovedì 27 febbraio, alle 21 d Paolo Silvestri in prima assoluta con Aime Verde speranza. Fuga di cuori e cervelli per grande orchestra una nuova composizione coprodotta da MetJazz e Camerata Strumentale Città di Prato. A seguire, l’esecuzione di The river di Duke Ellington nella versione sinfonica concepita nel 1970 per un balletto e allora orchestrata dal canadese Ron Collier.

Ci saranno poi altri quattro appuntamenti realizzati in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica Giuseppe Verdi di Prato per metjazz off

domenica 9 febbraio, ore 11 presso la Scuola di Musica Verdi Alessandro Giachero, domenica 16 febbraio, ore 11 si terrà la conferenza di Stefano Zenni Ancient to the Future: tradizione e avanguardia nell'Art Ensemble of Chicago,domenica 23 febbraio, ore 11 in programma la conferenza di Luca Bragalini, a cura della Camerata strumentale di Prato, affronterà un viaggio tra le partiture sinfoniche di Duke Ellington

MetJazz continua la collaborazione con il Pinocchio Jazz Club di Firenze e promuove il concerto del clarinettista Marco Colonna sabato 15 febbraio alle ore 22 nella sala dello storico locale con Alexander Hawkins.





