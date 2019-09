17.09.2019 h 11:05 commenti

Meteo, le previsioni per Prato del colonnello Giuliacci: ultimi scampoli d'estate, poi clima più fresco

Da domani sera attesi acquazzoni e temporali, le temperature dovrebbero scendere da giovedì quando arriveranno dei venti relativamente freschi

Col. Mario Giuliacci

www.meteogiuliacci.it

L’estate, che si è prolungata in modo insolito fino a metà settembre, sta per salutarci definitivamente: è infatti imminente l’arrivo di una perturbazione che ci traghetterà in una fase decisamente più autunnale. Quindi già nella giornata di domani, a Prato e provincia, aumenteranno le nuvole, anche se le piogge, in realtà, arriveranno solo verso la fine del giorno, tra sera e notte, quando sono attesi acquazzoni e temporali che potrebbero rivelarsi a tratti anche intensi. Le temperature invece, almeno per la giornata di mercoledì, non subiranno grosse variazioni: quindi ancora caldo fuori stagione, con le massime che si aggireranno attorno a 30-31 gradi. Anche il giovedì inizierà con cielo nuvoloso e acquazzoni intermittenti, salvo poi regalarci, a partire dal pomeriggio, delle graduali schiarite; arriveranno però dei venti relativamente freschi che faranno calare di diversi gradi le temperature, mettendo fine al caldo estivo. Tempo buono invece nella giornata di, quando il cielo sarà in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, mentre le temperature si aggireranno attorno a valori normali per il periodo, con massime di 25-26 gradi.Nel, con la perturbazione oramai lontana, e senza la presenza dell’alta pressione, il tempo sarà nel complesso gradevole: sabato sarà una bella giornata di sole, mentre domenica è attesa qualche nuvola in più, ma sempre senza piogge; le temperature non mostreranno grandi variazioni e rimarranno vicine alle medie del periodo.Cosa succederà la? Inizialmente dovremo fare i conti con il passaggio di un’altra perturbazione. Lunedì quindi giornata nuvolosa e a tratti piovosa, con temperature in leggera flessione; tempo instabile anche martedì, quando si alterneranno sole e momenti nuvolosi, con la possibilità di improvvisi temporali. Nella parte centrale della settimana invece la situazione meteo diventerà più stabile: ci attendono quindi giornate in prevalenza soleggiate, anche se nelle ore centrali del giorno è probabile un temporaneo, ma innocuo, aumento della nuvolosità, mentre le temperature faranno registrare valori nella norma o leggermente al di sotto. Secondo le proiezioni dei nostri modelli fisico-matematici, un po’ di instabilità potrebbe tornare a caratterizzare il tempo nel, quando c’è la possibilità che nelle ore pomeridiane si sviluppino nubi più minacciose, capaci di portare anche brevi e isolati temporali.