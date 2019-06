13.06.2019 h 14:52 commenti

Metastasio, presentato il programma con 32 spettacoli. Il bilancio 2018 chiuso in pareggio

"Rischiamo la felicità" è il filo conduttore del cartellone equamente diviso fra produzioni interne e ospiti. Nel 2018 sono aumentati gli spettatori e gli incassi hanno registrato un incremento del 26%

Il rischio, anche se calcolato, è il filo rosso che unisce tutta la programmazione del Metastasio. "Rischiamo di essere felici – ha spiegato il direttore artistico– nel proporre un cartellone con 32 spettacoli equamente divisi fra le nostre produzioni e gli ospiti, dove ci sono interpreti affermati, ma anche emergenti, il tutto sparso in quattro teatri. Per la scorsa stagione il ministero ha confermato che il Metastasio è il quinto teatro di rilevante interesse culturale per qualità artistica in Italia. Un obiettivo che speriamo di riconfermare anche per questa stagione".E proprio per sottolineare il rischio, in occasione della presentazione della stagione nel cortile del Palazzo Pretorio, sono stati distribuiti i caschetti gialli tipici da cantiere, ma abbelliti con corna, cornetti e quadrifoglio simboli di fortuna.Se la stagione teatrale del prossimo anno è ancora una scommessa, ci sono certezze sulla chiusura del bilancio 2018 e l'andamento del botteghino. Gli spettacoli rappresentati sono cresciuti del 10% (317 le aperture di sipario in 235 giorni di programmazione), in crescita del 15% il numero degli spettatori che ha raggiunto quota 37.131, bene anche gli incassi che con un incremento del 26% hanno oltrepassato i 308mila euro. Piace la formula dell' abbonamento, acquistato da 2000 spettatori (pari al 40% degli incassi totali), che prediligono la formula a scelta dove ciascuno costruisce il proprio cartellone. I teatri di riferimento per la prosa sono il Metastasio e il Fabbrichino con un incremento di 47 spettatori rispetto alla passata edizione, in crescita anche se con piccoli numeri (8 spettatori) Contemporanea festival e Met Ragazzi (+ 42 spettatori) in calo le presenze al Fabbrocone e al Magnolfi (-32 persone). Flessione pesante, invece per Met Jazz con - 173 presenze . Gli incassi seguono l'andamento delle presenze nei vari teatri: Metastasio e Fabbrichino nel 2018 hanno incrementato il botteghino di oltre 1.100 euro, bene anche Met Ragazzi con un + 201 euro. Calo di incassi al Fabbricone e al Magnolfi (-328 euro), a Festival Contemporanea (-33 euro) e al Met Jazz con una perdita di 820 euro."Abbiamo comunque chiuso serenamente il bilancio in pareggio – ha ricordato D'Ippolito – investendo non solo nel cartellone, ma anche nella sicurezza". Investimenti che arrivano anche dall' amministrazione comunale: "Il Metastasio – ha spiegato il sindaco– è pezzo ineludibile su cui dobbiamo continuare ad investire, non solo economicamente. E' un punto di rifermento per i teatri nazionali e non solo che richiama spettatori anche da fuori provincia".Intanto resta ferma la trattativa per il passaggio di proprietà del Fabbricone all'amministrazione comunale.La stagione del teatro Metastasio è portata ad esempio anche dalla Regione Toscana: "Non solo eventi culturali di qualità – ha sottolineato l' assessore alla cultura- ma anche un progetto pensato per evidenziare valori importanti come la coesione e la condivisione".Il programma e le modalità di abbonamento per la stagione 2019/20 sono consultabili sul sito del Metastasio che, per l'occasione, è stato completamente ridisegnato.