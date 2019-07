18.07.2019 h 08:53 commenti

Metastasio premiato per la qualità della programmazione, in arrivo oltre un milione di euro di contributi statali

Dal Ministero ha ricevuto 1.011.430 euro, più 10% dello scorso anno per quanto riguarda l’attività di prosa, e 50.427 euro, il 3,5% in più rispetto al 2018, per le rassegne di danza

Oltre un milione di euro di contributi statali per il Metastasio e nona posizione per entità di finanziamento, fra i teatri di rilevante interesse culturale. Il 2019 è stato l’anno d’oro per il teatro pratese, che ha ricevuto dal ministero 1.011.430 euro, più 10% sullo scorso anno, per quanto riguarda l’attività di prosa e 50.427 euro, il 3,5% in più rispetto al 2018, per le rassegne di danza.

“Il 10% ha spiegato il direttore Franco d’Ippolito – è il massimo contributo che si può ottenere. Siamo orgogliosi di questo risultato che nasce da un giudizio estremamente positivo sulla nostra programmazione. In perfetta sintonia con li presidente e i soci, dal 2016, abbiamo impostato il cartellone sulla qualità degli spettacoli. Scelta apprezzata anche dal pubblico che, non solo ha seguito gli spettacoli tradizionali al Metastasio, ma ha anche apprezzato la programmazione di Fabbricone, Fabbrichino e Magnolfi, decisamente meno rassicurante rispetto a quella tradizionale”.

Nel corso del 2018 gli spettatori sono cresciuti del 15% raggiungendo quota 37.131, bene anche gli incassi che, con un incremento del 26%, hanno oltrepassato i 308mila euro .

Il ministero dei beni culturali ha già versato il 75% del contributo ma, secondo D’Ippolito, i tempi sono troppo lunghi; snellire le pratiche vorrebbe dire risparmiare dal 10% al 20% delle spese.

“La comunicazione e il versamento – spiega il direttore – arrivano a metà luglio quando la programmazione ormai è quasi al termine. Il bilancio preventivo viene approvato a dicembre dell’anno prima, quindi, in attesa dei finanziamenti il teatro deve pagare interessi bancari che potrebbero essere evitati se il contributo fosse versato al massimo i primi di marzo. A questo si aggiunge che abbiamo un minore potere contrattuale con i fornitori visto che i tempi di pagamento, proprio per questa situazione, sono più lunghi”

Una richiesta di velocità e snellimento delle pratiche che Il Metastasio, forte anche della sua posizione di quinto teatro di rilevante interesse culturale, ottavo nazionale per qualità artistica e quarto fra gli ex teatri stabili pubblici, chiede da diversi mesi al ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli.



Edizioni locali collegate: Prato

