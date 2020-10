01.10.2020 h 09:31 commenti

Metastasio, al via la campagna abbonamenti per la riapertura del sipario

L'8 ottobre al Fabbricone la stagione autunnale prende il via con Naufragium. Tre formule per seguire "Primo momento" che racchiude gli spettacoli programmati tra ottobre e dicembre

Dopo aver riaperto i suoi spazi con Contemporanea Festival (conclusosi domenica scorsa), il Teatro Metastasio si avvia verso l’inaugurazione del primo blocco di programma, ovvero del Primo momento, che racchiude gli spettacoli programmati tra ottobre e dicembre tra Metastasio, Fabbricone, Magnolfi.

Il primo spettacolo si terrà l’8 ottobre al Fabbricone. E' Naufragium di Sonia Antinori che sarà in scena accanto Silvia Gallerano e Daria Lippi, che firma anche la regia (biglietteria del Teatro Metastasio tel. 0574/608501 – WApp 338/5213739 - biglietteria@metastasio.it, aperta dal martedì al sabato 11/13 e 17/19 e il giovedì 11/15 e 17/19).

E' ancora in corso la campagna abbonamenti sulla programmazione autunnale. Tre le formule: Primo momento Met 4 spettacoli al Metastasio a 86 euro; Momento Fab per 4 spettacoli al Fabbricone a 54 euro; Primo momento Sostenitore per chi acquista entrambi gli abbonamenti Primo momento Met e Primo momento Fab a 140 euro.

Da ieri, 30 settembre, sono inoltre in vendita i biglietti per i singoli spettacoli (da 12 a 28 euro a seconda di spazi e poltrone), la card Primo momento (3 ingressi utilizzabili per tutti gli spettacoli in programma previa prenotazione, al prezzo di 48 euro) e diverse le riduzioni speciali riservate a nuclei familiari, conviventi o persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale: palchetto famiglia per almeno 3 ingressi per un palchetto centrale di III e IV ordine al Metastasio a 10 euro a persona; palco reale per almeno 4 ingressi per il palco reale al Metastasio a 30 euro a persona. Per gruppi di almeno 6 studenti c’è poi il biglietto Scuola a 7 euro.

Infine, è già acquistabile anche la card Riparto da meT per 5 ingressi utilizzabili per tutti gli spettacoli in scena da ottobre a maggio in almeno due teatri a 75 euro.

Per ognuna di queste formule è possibile utilizzare i voucher.