Messo ko con una testata nella lite tra ex vicini tra gli scaffali della Coop del Parco Prato

Momenti di paura tra i tanti clienti che erano nel supermercato. E' intervenuta la polizia e uno dei due litiganti è finito in ospedale in codice giallo

Ci sarebbero vecchie scorie di vicinato all'origine della violenta lite che verso le 11.40 di stamani, 1 febbraio, è scoppiata tra le corsie della Coop del Parco Prato. Due uomini, entrambi di nazionalità albanese, hanno iniziato a litigare in mezzo a decine di clienti. Dalle parole nel giro di poco i due sono passati ai fatti. In particolare uno ha sferrato una violenta testata all'altro, lasciandolo tramortito. Immediato l'intervento dei presenti e del personale del supermercato, che hanno diviso i due e poi chiamato la polizia. L'uomo colpito dalla testata, un 46enne, è stato quindi soccorso dal 118 e portato in codice giallo in ospedale. L'altro ha invece rifiutato assistenza medica. Entrambi sono stati identificati dai poliziotti che hanno raccolto le testimonianze del presenti e dovranno ora decidere come procedere. Sembra che all'origine di tutto ci siano vecchi screzi quando i due uomini abitavano in case vicine.

