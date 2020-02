20.02.2020 h 12:09 commenti

Messa in sicurezza della "curva di Usella" sulla sr325, la Regione stanzia un milione di euro

Il finanziamento assegnato alla Provincia che dovrà completare l'intervento in base al progetto aggiornato con la rettifica del tracciato stradale per rendere ancora più sicuro il punto

Con un contributo di 1.070.533 euro assegnato dalla Regione Toscana, la Provincia di Prato potrà eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della Sr 325, tra il Km 64,3 e il km 64,6 (curva di Usella) nel Comune di Cantagallo. Le risorse sono state stanziate lunedì dalla Giunta regionale, che ha approvato una delibera proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

I lavori dovranno essere rendicontati entro il 31 gennaio del 2022 e serviranno per consentire l'adeguamento del progetto iniziale alle migliorie previste dalla Conferenza composta da Regione Toscana, Province e Anci lo scorso 23 ottobre.

"Integriamo le risorse già destinate alla manutenzione delle strade regionali gestite dalle Province - spiega l'assessore Vincenzo Ceccarelli - per rendere possibile la rettifica del tracciato stradale della Sr 325 all'altezza della Curva di Usella, aumentando la sicurezza stradale a beneficio di tutti. Il progetto definitivo iniziale è stato aggiornato e migliorato, la Provincia di Prato ci ha comunicato di non riuscire a provvedere al potenziamento dell'intervento con le risorse giù destinate e per questo abbiamo deliberato questo stanziamento da oltre un milione, in modo da ottenere un risultato all'altezza delle aspettative".

Il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli esprime soddisfazione per l’assegnazione del finanziamento: “Questa è un’ottima notizia per la viabilità del nostro territorio – commenta il presidente - e sono davvero molto contento per l’assegnazione del finanziamento da parte della Regione, che voglio personalmente ringraziare, assieme all’assessore regionale alle infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli, per aver risposto alle nostre richieste dei mesi scorsi. Tra i numerosi interventi di manutenzione straordinaria - continua Puggelli - , questo è sicuramente uno dei progetti che ci ha visti maggiormente impegnati tra tutti quelli che portiamo avanti per dare risposte alle istanze che ci arrivano dai vari Comuni. Proprio in questi giorni ad esempio, per rimanere in tema della sr325, ci stiamo dedicando ai lavori nel comune di Vernio, per la messa in sicurezza della carreggiata a seguito di frane che si erano verificate in passato, per un importo di circa 590mila euro. Ma altri importanti interventi sono in cantiere”.

Anche la consigliera regionale del gruppo Pd Ilaria Bugetti esprime la sua soddisfazione per il finanziamento: "È un risultato importante - dice - che permetterà di realizzare dei lavori fondamentali per mettere in sicurezza al meglio uno dei pochi tratti della 325 che presenta ancora delle criticità. È un impegno che ci eravamo presi con i cittadini, durante un’assemblea pubblica in cui ero presente in prima persona insieme al sindaco, quindi la soddisfazione è tanta. L’obiettivo è quello di rendere i collegamenti attraverso la Val di Bisenzio sempre più sicuri ed efficienti e connettere la vallata in modo sempre più scorrevole ed efficace con la Piana, nell’ottica di favorire l’attività e lo sviluppo delle tante imprese del territorio ma anche la vita quotidiana dei tanti cittadini della zona che ogni giorno si spostano per andare a lavoro".