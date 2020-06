21.06.2020 h 12:31 commenti

Messa all’aperto a Tobbiana per la chiusura del catechismo e l’inizio dei campi estivi

I parrocchiani si sono riuniti all’esterno della chiesa per la messa officiata da don Silvano Pagliarin. Da domani al via le attività estive per bambini e ragazzi organizzate nel rispetto dei protocolli sanitari contro la diffusione del coronavirus

Festa a Tobbiana per la chiusura dell’anno di catechismo e per l’avvio domani, lunedì 22 giugno, del campo estivo per i bambini e i ragazzi. Alle 10 don Silvano Pagliarin, viceparroco, ha celebrato la messa all’aperto organizzata secondo le modalità consentite dai protocolli sanitari per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Per i parrocchiani è stata l’occasione per ritrovarsi dopo il lungo periodo di confinamento mentre per i ragazzi si è trattato di dare il benvenuto ufficiale alle attività estive proposte dalla Curia Tobbiana come altrove. “Ce l’abbiamo fatta a mettere in piedi i campi estivi - ha spiegato il consulente della Curia, Riccardo Couzzi - tanti i problemi che abbiamo dovuto affrontare e che siamo riusciti a risolvere garantendo un’organizzazione assolutamente rispettosa dei protocolli. Abbiamo fatto un grande lavoro per dare alle famiglie una risposta adeguata all’aspettativa di impegnare i figli nelle consuete attività dei campi estivi”.

