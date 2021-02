09.02.2021 h 13:40 commenti

Sindrome del "guscio" dopo mesi di Dad, tanti studenti pratesi hanno paura a tornare in classe

Un fenomeno molto presente al Marconi come conferma il preside: "Nelle ultime settimane sono oltre 200 i ragazzi che hanno bussato alla porta della presidenza". Al liceo Livi attivato un percorso specifico per aiutare i ragazzi a uscire da casa. Tornano però a frequentare gli allievi cinesi

Alessandra Agrati

A quasi un mese dal rientro a scuola al 50% per gli studenti delle superiori, si registra un fenomeno in costante aumento: la difficoltà degli alunni italiani a riprendere la vita quotidiana, e in modo particolare a uscire da casa per ritornare in aula.Dall’altra, però, gli studenti cinesi stanno tornando lentamente in classe, anche al Dagomari dove la presideaveva cancellato dal registro delle frequenze oltre 60 ragazzi. “Sono rientrati in un buon numero – spiega – ora abbiamo predisposto degli sportelli di aiuto scolastico per fargli recuperare le lezioni perse, poi dovremo trovare una soluzione per quanto riguarda le assenze. Ovviamente sono stati riammessi con l’impegno, anche da parte delle famiglie, di frequentare in modo assiduo”. Tornano anche gli alunni del Gramsci Keynes.A un rientro corrisponde però, anche una generale difficoltà nel riprendere la quotidianità, un fenomeno particolarmente presente all'istituto Marconi dove oltre 200 ragazzi, nelle ultime settimane, hanno bussato alla porta del preside per chiedere aiuto. "Abbiamo parecchi ragazzi che non vogliono collegarsi in Dad, anche tre per classe- spiega il dirigente scolastico- e faticano a venire a scuola, come se si fossero abituati ormai a una vita da reclusi. Per questo abbiamo attivato corsi pomeridiani con obbligo di frequenza, ma dall’altra parte anche percorsi di ascolto. La presidenza è piena di alunni che vengono a sfogarsi con me e a manifestare il loro disagio, per tutti è stato organizzato un incontro anche con i genitori per cercare di trovare una soluzione”. Situazione simile anche al Livi e al Brunelleschi: “Su 84 classi, almeno 25 studenti hanno manifestato questo disagio – spiega la dirigente scolastica– e questo ci preoccupa molto. Riguarda tutte le classi e non è collegato al rendimento scolastico. Anche studenti modello negli anni scorsi si sono allontanati dalla scuola. Abbiamo attivato un percorso specifico anche insieme alle famiglie, spesso le denunce vengono dai genitori che ci chiedono aiuto per far uscire da casa i figli. Noto una differenza fra i ragazzi dell'artistico che comunque hanno frequentato sempre i laboratori e i compagni di linguistico e scientifico che invece per mesi sono stati in Dad”.E il disagio degli alunni è testimoniato anche dastudentessa del quinto anno del liceo Rodari, che ha inviato alla redazione di Notizie di Prato una riflessione su come è cambiata la sua vita da un anno a questa parte: "Ad un tratto mi sono ritrovata chiusa nella mia camera costretta a non vedere nessuno considerando la mia casa come unico luogo sicuro e protetto (simile ad una “comfort zone”) dalla tempesta che nel frattempo fuori infuriava. Avevo paura ma al contempo, privata di tutte quelle libertà, mi sentivo prigioniera della mia quotidianità La mia vita ha iniziato a perdere di significato, faticavo a darle un senso, a pianificare un futuro perché la situazione dettava e detta tuttora precarietà e instabilità.Ho iniziato a vedere il mondo e i miei coetanei con diffidenza a causa del virus, e soltanto come possibili portatori di qualcosa di negativo, anziché come persone con cui parlare e scambiare pareri e punti di vista. È una parte della mia esistenza che, spero di rimuovere presto dalla mia mente perché nella mia vita al momento vedo la luce in fondo al tunnel, ma molto lontana”Difficoltà anche per le primarie e le medie. “A Vernio – spiegadirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Pertini – per la prima volta abbiamo attivato un servizio di supporto psicologico per gli alunni che manifestano problemi di socializzazione”.Un fenomeno che secondo il terapeutai, che gestisce lo sportello psicologico al liceo Livi ha fondamentalmente tre cause. “Sebbene in questo periodo dell’anno si è sempre registrato un aumento delle difficoltà da parte dei ragazzi, oggi i numeri sono più alti e coinvolgono anche i ragazzi del triennio. Le motivazioni potrebbero essere dovuto a un’involuzione delle tappe di crescita per cui dopo mesi passati in casa si è creato un guscio di sicurezza da cui è difficile uscire. Altra motivazione è la mancanza di una routine, appunto quella di andare a scuola, che ha creato un vuoto nelle certezze. Ora che si deve tornare a scuola cresce quindi l’ansia nell’affrontare una nuova situazione. Infine l’impegno scolastico è diventato il centro della vita per molti ragazzi visto che hanno dovuto sacrificare lo sport e il tempo libero, non dimentichiamo il coprifuoco delle 22. Lo studio è quindi totalizzante e perciò crea ansia che viene gestita meglio da casa, luogo dove si sentono più protetti”.