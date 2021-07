12.07.2021 h 08:25 commenti

Mercoledì l'ultimo saluto alla pratese morta in un terribile schianto sul lungomare di Forte dei Marmi

Il funerale sarà celebrato alle 10 alla chiesa della Pietà. Da oggi la salma esposta alle cappelle del commiato della Croce d'Oro. La vittima viaggiava sulla sua auto quando si è scontrata frontalmente con la macchina guidata da un giovane

Mercoledì 14 luglio l'ultimo saluto a Giovanna Giachetti, la donna di 76 anni, pratese, morta in un incidente stradale avvenuto sul lungomare di Forte dei Marmi venerdì scorso. Il funerale sarà celebrato alle 10 alla chiesa della Pietà, zona dove la 76enne viveva assieme ai figli. Dalle 14.30 di oggi, lunedì 12 luglio, la salma sarà esposta alle cappelle del commiato della Croce d'Oro.

La procura di Lucca ha restituito la salma alla famiglia dopo tutti gli accertamenti necessari a definire la dinamica e le cause dell'incidente nel quale la donna è rimasta coinvolta insieme ad un giovane di 22 anni, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Pisa.

Entrambi viaggiavano sulle loro auto quando si sono scontrati frontalmente pare per un sorpasso azzardato dal giovane. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Giovanna Giachetti, deceduta durante il trasferimento all'ospedale. Disperate anche le condizioni del ventiduenne, trasportato a Pisa con l'elisoccorso.









