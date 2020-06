04.06.2020 h 07:07 commenti

Mercato immobiliare in crisi: sempre di più i cinesi che non ce la fanno a pagare l'affitto e lasciano

L'allarme della Fiap di Prato: "Molti preferiscono perdere la caparra che firmare il contratto". La ripartenza nel Macrolotto 1 e 0 è molto lenta, il periodo di stop forzato si allunga a causa dei pochi ordinativi nel settore tessile. In tribunale i primi procedimenti di sfratto

Non solo troppo cari gli affitti dei capannoni ma per qualcuno anche insostenibili, così tanto tanto da decidere di stracciare il contratto e restituire le chiavi. Una mossa che si traduce nella perdita secca della caparra che, di solito, ammonta a diverse migliaia di euro. Molti gli imprenditori cinesi, soprattutto del tessile, che già si sono arresi o stanno pensando di farlo. La comunità ha cominciato prima e finito dopo il confinamento e ora, sul progressivo ritorno alla normalità, pesano le conseguenze del lunghissimo periodo di stop forzato. Il mercato immobiliare è il primo a risentirne. Non sono solo le tante serrande abbassate nella Chinatown pratese, non sono solo i ristoranti che ancora non riaprono, non è solo il vistoso calo dei clienti nei pronto moda del Macrolotto 1: a certificare la difficoltà è anche la Federazione italiana degli agenti immobiliare professionali (Fiap), con il presidente provinciale Filippo Mannelli, che parla di “mercato fermo”. “I cinesi hanno sofferto molto, come noi se non di più – il commento – nel settore tessile a febbraio, che è il mese della produzione estiva, non sono arrivati ordini per cui l'estate, per i cinesi, non esiste. Chi ha ricevuto qualche commessa, deve fare i conti con quantità modeste che garantiscono lavoro non oltre luglio”. Una situazione che comporta forti ripercussioni sul settore immobiliare: difficile poter sostenere gli affitti di una volta. “La questione riguarda anche le abitazioni e i fondi commerciali – precisa Mannelli – non mancano i cinesi che hanno preferito lasciare la caparra versata piuttosto che firmare il contratto di affitto. Va meglio a chi lavora per le grandi firme ma è difficile per tutti”.Una questione che, in alcuni casi, è già approdata in tribunale con ingiunzioni di pagamento e procedure di sfratto per morosità: i proprietari, dopo aver più volte reclamato il pagamento delle locazioni, hanno messo tutto in mano agli avvocati. Da una parte i cinesi che chiedono sconti o almeno pagamenti dilazionati, dall'altra i proprietari che vogliono quanto pattuito. “Sono pochi i casi che si sono risolti semplicemente trovando un accordo in attesa di tempi migliori – spiega un avvocato che ha molti imprenditori cinesi tra i suoi clienti – comincia a capitare spesso che non si arrivi nemmeno davanti al giudice perché si preferisce la strada più corta e, al momento, ritenuta più conveniente: piantare tutto e tornare a casa, in Cina”. Una strada che rischia di mandare ulteriormente in crisi un comparto, quello immobiliare appunto, alimentato in misura consistente proprio dalla comunità cinese, basti pensare ai migliori capannoni, quelli in posizioni più in vista e strategiche, che una volta gli imprenditori si assicuravano a suon di caparre stratosferiche, a suon di offerte irrinunciabili. Il coronavirus ha cambiato tutto. Nel Macrolotto 0 e 1 sono poche le insegne accese, e senza insegne accese è difficile avere soldi per gli affitti.