30.07.2019

Mercato immobiliare: a Prato affitti tra i più cari in Toscana. Aumenta il costo anche per l'acquisto

Un metro quadrato ha un costo medio di 10 euro per l'affitto e di 2.100 per l'acquisto. L'osservatorio di Immobiliare.it ha fatto il bilancio dell'andamento del mattone in Toscana tra giugno 2018 e giugno di quest'anno

Prato è seconda in Toscana per l'aumento dei prezzi delle case: +2,8 per cento nell'ultimo anno, +1,5 negli ultimi sei mesi e +1,2 negli ultimi tre. Qui un metro quadrato costa in media 2.100 euro. In vetta alla classifica Firenze con un incremento del costo medio del metro quadrato che tra giugno 2018 e giugno di quest'anno ha segnato + 5 per cento arrivando ad una media di 3.800 euro. Lo dice l'Osservatorio di Immobiliare.it che ha analizzato l'andamento del mercato immobiliare della Toscana dove, chi è interessato a comprare un'abitazione, deve mettere in conto una spesa, in media, di 2.432 euro per ogni metro quadrato. E se per acquistare i prezzi volano, non è lo stesso per gli affitti. A Prato ci vogliono circa 10 euro per un metro quadrato con un calo costante da un anno a questa parte: -1,4 negli ultimi dodici mesi, -1,6 degli ultimi sei e -1,7 negli ultimi tre. L'affitto meno caro in assoluto è quello chiesto a Pistoia: 7 euro e qualche spicciolo, meno della metà di Firenze dove siamo sopra i 15 euro. Prato vanta una richiesta di affitto tra le più alte in Toscana, superata solo dal capoluogo, da Siena e da Pisa.Tornando alla compravendita, i prezzi crescono, oltre che a Prato e a Firenze, anche a Grosseto che si posiziona al terzo posto con +2,4 per cento che equivale ad una media di 2.250 euro al metro quadrato. Le città più economiche sono Arezzo e Pistoia dove per un metro quadrato la richiesta media è di 1.700 euro. Tra le più care, escluso il capoluogo, ci sono Siena, Massa e Pisa. Prato è nella fascia media insieme a Lucca e Carrara.