Mercato coperto al Macrolotto Zero, entro fine mese il bando per la gestione

Al Pecci un convegno organizzato dalla Regione per fare il punto sui Progetti di Innovazione Urbana che nella provincia di Prato riguardano il Macrolotto Zero e Montemurlo

Entro la fine di novembre verrà pubblicato il bando per la gestione del mercato coperto che sarà realizzato nel Macrolotto Zero, mentre con i primi mesi dell nuovo anno termineranno i lavori di piazza della Libertà a Montemurlo.

Entrambi i progetti sono stati cofinanziati dalla Regione Toscana nell'ambito dei Piu, nove in totale in tutta la regione per un finanziamento complessivo di 46,1 milioni di euro. Il punto sull'avanzamento dei lavori è stato fatto questa mattina, 15 novembre, al Centro Pecci in occasione dell'incontro "Le sfide per il governo del territorio in Toscana".

Il cantiere pratese che prevede la realizzazione della media Library con spazi per il coworking, un mercato coperto all'interno dell'ex fabbrica Forti e il playground, è quello che risulta nella fase più avanzata.

"Il bando per la gestione – ha spiegato l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis – è in pubblicazione, la media Library è in fase di conclusione ed è già visibile, mentre è aggiudicata in via provvisoria la gara per il playground, si procede anche con la mobilità sostenibile. Un intervento importante, quello al Macrootto Zero, che va verso la rigenerazione, non solo dell' edilizia ma anche delle funzioni pubbliche".

Con un costo complessivo di 8.564.528 euro di cui 5.771.581 di contributo Por Fesr il progetto coinvolge l'area compresa fra via Filzi, via Pistoiese e via Colombo. L'obiettivo è recuperare edifici privati dismessi e destinarli a funzione pubblica per creare luoghi d'incontro e di scambio.

In linea con il cronoprogramma anche l'intervento di Montemurlo che prevede anche il rifacimento di piazza della Libertà e la costruzione del nido a Morecci che accoglierà 60 bambini.

Realizzato in collaborazione con il comune di Montale, finanziamento complessivo di 5.609.000 euro, comprende anche la costruzione di una passerella ciclopedonale sul torrente Agna che unirà i due Comuni. "I lavori per tre cantieri sono iniziati e procedono secondo il cronoprogramma – ha spiegato il sindaco Simone Calamai – entro i primi mesi del prossimo anno concluderemo la riqualificazione di piazza della Libertà. Un pacchetto di'interventi importanti, la cui conclusione è prevista per il 2021, che si articola in cinque progetti, uno in collaborazione con il Comune di Montale".

Una progettazione in linea con quella della Regione Toscana ."La trasformazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente – ha spiegato l'assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli – è funzionale a ripristinare anche gli equilibri sociali dei servizi all'interno delle città, redistribuendo gli spazi pubblici, le aree verdi creando nuove strutture per funzione innovative".







Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

