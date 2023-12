01.12.2023 h 10:41 commenti

Mercatino di Natale e mostra dei presepi, fine settimana all'insegna del lavoro della coop Cui

Mercatino aperto nella sede in via Reggiana a partire dal 2 dicembre e mostra dei presepi nel palazzo della Provincia dall'11 dicembre al 7 gennaio

Il Natale e la Cooperativa Cui, il centro diurno per disabili, ci aspetta come ogni anno al tradizionale mercatino, dove si possono trovare decorazioni natalizie per l’albero, la tavola, la casa, tutte realizzate dagli ospiti della cooperativa. Le porte del centro diurno si apriranno per accogliere familiari e curiosi che potranno partecipare a quella che per gli ospiti del centro è sempre stata una festa.“In questo mondo impazzito, strapazzato dalle guerre e dalle intemperanze di un clima oramai fuori controllo, forse abbiamo più bisogno che mai di un momento che ci scaldi il cuore – è l’appello della presidente della Cui, Ambra Giorgi – chiediamo a tutti un gesto di solidarietà nei confronti dei nostri ‘ragazzi’, sarà anche l’occasione per ammirare la bellezza e l’originalità delle loro creazioni”.Il mercatino sarà aperto sabato 2 e domenica 3 dicembre nella sede della Cui in via Reggiana 24 dalle 15 alle 20 e, a partire dal 4 dicembre, tutti i giorni dalle 8 alle 16.Dall’11 dicembre al 7 gennaio la Cui invita tutti anche a visitare la mostra “I Presepi più belli” creati sempre dagli ospiti della cooperativa, nella sede della Provincia di Prato in via Ricasoli. Per la prima volta in mostra l’intera collezione dei presepi realizzati nei quasi 50 anni di attività della cooperativa. I presepi sono stati creati con infinita pazienza dai ragazzi del “Modulo Blu” con i materiali più diversi - dalla carta alla stoffa, al legno, passando per arazzi patch work, ricami e uncinetto - a testimonianza di come dalle fragilità può scaturire autentica bellezza.La mostra si potrà visitare tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.Per informazioni: info@cui.it oppure 333 4062212.