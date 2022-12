14.12.2022 h 18:40 commenti

Meoni prende il posto di Sbolgi in Consiglio. Gli scenari su vicepresidenza e commissioni

Il 44enne medico d'emergenza entrerà come lista Biffoni ma è probabile che passi velocemente al gruppo Pd di cui è tesserato.

(e.b.)

Sarà Andrea Meoni a entrare in Consiglio comunale al posto di Giacomo Sbolgi, chiamato in giunta al posto del dimissionario Luca Vannucci. Prima dei non eletti della lista Biffoni, dove era candidato e poi eletto Sbolgi, è l'architetto Marzia De Marzi ma il suo ruolo di presidente di Epp la rende incompatibile con la carica di consigliere comunale e dunque si passa al nome successivo, quello di Meoni, appunto. Probabilmente anche lui, come Sbolgi che è passato a Italia Viva, non resterà in questo gruppo a lungo. Il 44enne medico d'emergenza, infatti, è tesserato Pd da molti anni. Secondo gli ultimi rumors, una volta dentro il Consiglio, passerà ai Democratici rafforzando sia il gruppo in generale a scapito delle liste civiche che la corrente dei biffoniani a cui è vicino. Vedremo nei prossimi Consigli. Quello di ingresso non sarà domani, 15 dicembre, ma il successivo.Sbolgi era anche uno dei due vicepresidenti del Consiglio (l'altro spetta all'opposizione ed è ricoperto da Claudiu Stanasel del Centrodestra). La sostituzione sarà formalizzata nel Consiglio del 2 gennaio ma chi sarà il successore è presto per dirlo perchè questo nome è legato anche a una serie di cambiamenti e di riequilibri che il Pd vuole apportare alla composizione e alla presidenza delle commissioni. Sbolgi sedeva nella 4, urbanistica e ambiente, ambitissima per la frequenza di convocazione e quindi di gettone, e nella 6, controllo e garanzia. Appare improbabile che il tutto si risolva con la semplice sostituzione Sbolgi-Meoni intanto perchè, come detto, Meoni dovrebbe passare al Pd e poi perchè, appunto, il Pd, vuole cogliere l'occasione per ridefinire alcune posizioni. Ad esempio la presidenza della cinque ora occupata dalla capogruppo della lista Biffoni, Rosanna Sciumbata che in cambio otterrebbe la vicepresidenza del Consiglio. Altrimenti quest'ultima carica potrebbe toccare alle altre due liste: Enrico Romei per la lista Sport o Silvia Norcia per Demos. Se invece la vicepresidenza finirà in mano al Pd, traballerà la presidenza della 3, ora occupata dalla democratica Paola Tassi. Un risiko di nomi e di equilibri tutto da studiare e giocare. Probabilmente il quadro sarà più chiaro dopo Natale.