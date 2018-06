09.06.2018 h 14:12 commenti

Mente sulla propria identità per evitare guai, smascherato e denunciato dalla polizia

L'uomo, 34 anni, è stato fermato ieri pomeriggio in centro storico in sella ad un ciclomotore risultato rubato a Firenze

Ha cercato di barare sulla propria identità per evitare guai ma il giochetto non gli è riuscito ed è stato denunciato e trasferito a Roma per l'iter di espulsione dall'Italia in quanto sprovvisto del permesso di soggiorno. L'uomo, tunisino di 34 anni, è stato fermato ieri, venerdì 8 giugno, in corso Mazzoni in sella ad un ciclomotore risultato rubato a Firenze. Agli agenti ha detto di essere originario del Marocco ma i successivi accertamenti hanno svelato la sua vera identità. Il trentaquattrenne è stato denunciato per ricettazione e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Il ciclomotore è stato restituito al proprietario.



