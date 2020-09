21.09.2020 h 14:58 commenti

Mense scolastiche, a Montemurlo il servizio deve essere rinnovato ogni anno. Iscrizioni ancora aperte

A partire dal prossimo lunedì i bambini resteranno a mangiare a scuola, ma molte famiglie non hanno fatto l'iscrizione. L'appello dell' assessore Baiano: "Ricordo che non è una procedura in automatico, va confermata"