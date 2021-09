09.09.2021 h 08:39 commenti

Mensa scolastica dal 20 settembre, al servizio si accede solo dopo l'iscrizione

Tutto quello che serve sapere per usufruire del servizio nelle scuole di Montemurlo. Iscrizione solo online

. Anche l'eventuale rinuncia al servizio dovrà essere effettuata on-line al medesimo indirizzo. Da quest'anno per accedere e iscriversi ai servizi scolastici comunali (mensa, trasporto, pre e post scuola, consultazione dell'estratto conto mensile relativo alla mensa scolastica, attestazione per la denuncia dei redditi ecc..) è indispensabile utilizzare uno dei sistemi di autenticazione digitale ai servizi pubblici: Spid, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria attiva).

Per richiedere maggiori informazioni o avere un supporto nella presentazione delle domande si può contattare il servizio pubblica istruzione del Comune di Montemurlo ai seguenti numeri telefonici 0574-558573-82-62 o inviare mail all' indirizzo: pubblicaistruzione@comune. montemurlo.prato.it .

La richiesta per una dieta alimentare speciale per motivi di salute (con certificato medico) o per motivi religiosi, deve essere richiesta allo sportello al cittadino (via Toscanini, 1) e sarà somministrata entro quattro giorni.