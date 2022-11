11.11.2022 h 09:45 commenti

Mensa scolastica, crescono le famiglie morose. L’assessore Santi: “Garantiamo il pasto a tutti”

Quasi una su dieci non ha pagato la quota. I numeri sono stati forniti nel corso della commissione consiliare 5 dagli uffici comunali. I solleciti partono due volte l’anno, poi, dopo 18 mesi il recupero passa a Sori

Resta alto il numero di famiglie che a Prato non paga il servizio di mensa scolastica per i propri figli. La percentuale di morosità del 2021 è del 9.2%, pari a circa mezzo milione di euro. Si tratta soprattutto di italiani. Rispetto al 2020 c’è un piccolo incremento, un punto percentuale, mentre per l’anno in corso il dato è molto più alto ma non ancora stabile perché sono in partenza le seconde lettere di sollecito che in genere fanno rientrare in parte le quote non versate abbassando quindi, il tasso di morosità. Al momento siamo a un arretrato di 830mila euro.

I numeri sono emersi nel corso della commissione consiliare 5 dedicata al tema. L’assessore alla scuola, Ilaria Santi, è stata categorica: “Facciamo il possibile per recuperare quanto non pagato e per aiutare le famiglie laddove ci siano delle oggettive difficoltà. In ogni caso non toglierò mai il servizio a nessun bambino. Garantirò sempre il pasto a tutti”. Il costo massimo di un pasto ad alunno è di 4,30 euro. In un mese quindi, il totale delle quote è di 85-90 euro. Gli uffici comunali sollecitano gli inadempienti due volte l’anno. Per chi ha difficoltà oggettive vengono proposte dilazioni o attivati i servizi sociali. Sul cosiddetto “zoccolo duro”, un anno e mezzo dopo l’effettivo periodo di pagamento, viene dato mandato a Sori per il recupero coattivo. Al momento è in corso l’attività sull’anno scolastico 2018-2019. A breve arriverà il 2019-2020.

Per il recupero delle quote non versate, la consigliera Silvia La Vita del Movimento 5 stelle ha proposto di estendere eliminazione delle agevolazioni comunali ad altri settori oltre a quello scolastico. Ora infatti gli uffici sospendono i benefit concessi sul fronte formativo quali trasporto o campi estivi, fino a che la famiglia non si mette in regola con la mensa. La Vita propone di mettere mano anche alle agevolazioni che il nucleo familiare ha ottenuto ad esempio sull’affitto o sulle bollette.

