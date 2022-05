A fine maggio dovrebbe tornare la distribuzione del pranzo all'interno nei locali di via del carmine della mensa Giorgio La Pira.

Il condizionale è d'obbligo per una riorganizzazione degli spazi, in una parte dello stabile sono iniziati i lavori di ristrutturazione, finalizzata ad evitare che gli ospiti aspettino all' esterno dei locali. "Dopo due anni di pandemia dove il servizio è cambiato - spiega Elena Pieralli presidente dell'associazione La Pira - ora che torniamo a sporzionare i pasti servono nuovi volontari. Molti sono arrivati in questi mesi, ma non sono sufficienti per il lavoro che ci attende". Durante l'emergenza sanitaria venivano distribuiti i sacchetti con il pranzo che poi veniva consumato all' esterno, ora con il rientro n presenza si potranno anche riallacciare le relazioni con gli utenti, sfruttando proprio il momento del pasto. Nessuna criticità, invece, per il dormitorio ormai completamente trasferito nell' ex palazzina Anci di via Roma. Con la fine dell' emergenza sanitaria è stata anche ripristinata la regola di 15 giorni di presenza a cui seguono 5 dove si deve dormire in altri luoghi. "per questo servizio - conclude Pieralli - non abbiamo carenza di volontari e neppure di letti, i 20 a disposizione sono sufficienti, anche perchè ora si va verso la bella stagione".