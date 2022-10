04.10.2022 h 12:55 commenti

Mensa e trasporto scolastico gratuiti per i figli delle vittime di violenza domestica

Il via libera è arrivato dalla giunta: Prato è uno dei primi comuni in Italia ad adottare questa forma di tutela

É stato approvato stamani, 4 ottobre, dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Pubblica istruzione Ilaria Santi, il provvedimento che azzera i costi di mensa e trasporto scolastico per i figli delle vittime di violenza di genere. Prato è uno dei primi comuni in Italia ad adottare questa forma di tutela.

L'amministrazione condivide, infatti, la finalità alla base di questa misura per la tutela degli orfani a causa di crimini domestici, tema estremamente delicato e sensibile per cui il Comune di Prato, lo scorso gennaio, ha siglato un Protocollo d’Intesa per la costruzione della rete di sostegno e protezione per il contrasto della violenza alle donne e minori. Molto spesso, infatti, la gran parte degli omicidi vengono commessi in ambito affettivo e la quasi totalità dei crimini familiari ha come vittime le donne. Come si legge nella delibera, nel tariffario 2022 dei servizi scolastici è stata inserita la tariffa pari a zero in favore degli orfani, a prescindere dalla fascia Isee. L'atto approderà sui banchi del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.