Meno iscritti alle scuole dell'infanzia comunali, solo 18 i bimbi in lista d'attesa. Per i libri delle elementari basterà il codice fiscale

Nessuna problematica, quest'anno per le vaccinazioni, tutti gli iscritti sono in regola. Restano ancora incertezze sul concorso dei presidi in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sulla sentenza del Tar: la situazione nelle scuole pratesi

Sono 483 i bambini iscritti alle sei scuole materne comunali, per 18 il posto non è ancora sicuro. Più fluida la situazione agli asili nido dove le iscrizioni hanno raggiunto 389 alunni, ma per quelli in attesa ci sono più possibilità di trovare un posto attraverso le liste dei nidi accreditati le cui disponibilità verranno rese note entro la fine del mese. Nessuna problematica, quest'anno per le vaccinazioni, tutti gli iscritti sono in regola.

"Registriamo un leggero calo delle iscrizioni – ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi – infatti sono pochi i bambini che non hanno la certezza di iniziare l'anno scolastico. Stiamo comunque lavorando per garantire a tutti la possibilità di frequentare".

Intanto, continuano i lavori di adeguamento delle scuole in previsione del prossimo anno scolastico.

Il nido Arcobaleno, bruciato lo scorso marzo, non verrà riaperto a settembre e quindi i bambini continueranno a frequentare sedi distaccate.

Novità anche per quanto riguarda le scuole primarie: spariscono le cedole librarie cartacee. Dal prossimo anno scolastico sarà sufficiente presentare il codice fiscale del bambino nelle cartolerie accreditate per avere i libri gratuiti. Un procedimento che, oltre a snellire il percorso, rende più trasparente e facile la rendicontazione per il Comune che si accolla le spese.

Le cartolibrerie interessate a fornire questo servizio possono fare domanda all'ufficio pubblica istruzione del comune di Prato.

Ancora incertezze, invece, per quanto riguarda l'assegnazione dei ruoli dei presidi nella provincia di Prato. A giorni si attende la sentenza della Consiglio di Stato che potrebbe sospendere l'annullamento del concorso in atto stabilito dal Tar. Quattro le scuole che da settembre hanno il posto di dirigente vacante: il Buzzi, il Livi, il Brunelleschi e il Marconi, i presidi infatti andranno in pensione. A questo si aggiungono 12 istituti che hanno la doppia reggenza, molti da tre anni limite massimo per il doppio incarico. Se il Consiglio di Stato si pronunciasse a favore della sospensiva il concorso potrebbe terminare e i dirigenti assegnati con riserva, in caso contrario tutto dovrà cominciare da capo . Quindi ai pochi dirigenti che hanno un solo incarico, verrà data la reggenza. Una situazione che preoccupa anche il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli: "Con l'avvio dell' anno scolastico non avere un punto di riferimento è un grosso problema, anche per la programmazione degli edifici. Capisco anche la preoccupazione dei genitori che non hanno un interlocutore".



