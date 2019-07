02.07.2019 h 12:11 commenti

Meno corse degli autobus a luglio e agosto, ecco le modifiche all'orario della Cap

In questo mese il servizio avrà gli stessi orari della domenica, riduzione della frequenza di alcune linee, soprattutto ad agosto, sospensione del trasporto per l'intera giornata di Ferragosto

A luglio e agosto la Cap modificherà gli orari di alcune linee, inoltre per questo mese il sabato il servizio di trasporto adotterà gli stessi orari della domenica.nello specifico, è prevista la riduzione delle corse feriali della linea LAM-MT azzurra PO-FI Prato – Firenze via autostrada, mentre sulla linea V sarà organizzato un servizio di collegamento straordinario, nei giorni di sabato, da e per Schignano e Migliana.Il servizio Pronto Bus per l’Area Medicea sarà, invece, sospeso il sabato. Nessuna variazione di orari per la linea LAM blu e per la LIinea CM rispetto a quelli attualmente in vigore.Maggiori riduzioni del servizio di trasportoeccetto che per le linee principali che durante la settimana del 22/26 luglio saranno potenziate, sospese invece la linea NMA (Stazione FS Montale/Agliana), CM (Cimitero di Montemurlo) ed il servizio Pronto Bus area medicea. Non verranno effettuati i collegamenti anche per San Giusto ( linea LAM rossa); Pizzidimonte (LINEA 11) e Santorezzo ( linea LAM-MT viola). Il 15 agosto, invece, il servizio di trasporto non verrà effettuato per l’intera giornata.Cap ricorda che per maggiori informazioni si possono contattare le sedi aziendali, scaricare l’App Teseo, oppure consultare il seguente link per gli orari in vigore nel mese di luglio.