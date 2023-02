03.02.2023 h 15:32 commenti

Meno contributi da Regione e Comune, il Metastasio cancella Contemporanea e riduce il cartellone

In due anni la Regione ha tagliato oltre 500 mila euro di contributi, 40mila in meno nel 2022 da parte del Comune di Prato. La decisone presa per salvaguardare la sostenibilità del teatro e i posti di lavoro

Cura dimagrante per il teatro Metastasio per garantire la sostenibilità finanziaria del ente e per salvaguardare i posti di lavoro.

I tagli inizieranno a settembre con la cancellazione della 21esima edizione di Contemporanea, il festival internazionale delle arti figurative, per proseguire poi sulla programmazione della prossima stagione teatrale. Il cartellone non è ancora stato presentato ma prevedeva il debutto italiano a Prato ello spettacolo internazionale di uno degli artisti più stimati oggi in Europa, che però non andrà più in scena. La scure si abbatte anche sul numero degli spettacoli sulle attività della School of Met e sui laboratori pensati per la cittadinanza che verranno ridotti.

In regime di ristrettezze non saranno neppure ripristinati i servizi bar e caffetteria al Metastasio e al Fabbricone, tagli anche alle attività di promozione e sugli acquisti di materiali già programmati.

All'origine di tutto, secondo il presidente della Fondazione Massimo Bressan,i consistenti tagli da parte dei due soci più importanti: la Regione che in due anni ha diminuito il contributo di oltre 500mila euro e il Comune di Prato che ha ridotto il sostegno di 40mila euro. "Queste decisioni dolorose ,che mai avremmo voluto prendere - spiega il presidente - si sono rese necessarie a causa di una situazione economica determinata da un difficile quadro generale nazionale che, dopo una pandemia e con una guerra in corso, ha visto la Regione Toscana, nostro socio fondatore, costretta nell’anno 2021 a tagliare di 260mila euro il finanziamento al nostro teatro rispetto al contributo pre-pandemia e a riconfermare poi il taglio anche per l’anno 2022.Il Comune, inoltre, nel 2022 ha ridotto di 40mila euro il proprio contributo rispetto al 2021. A questo si aggiunge l’aumento esponenziale delle spese per il riscaldamento e l’energia elettrica per i nostri spazi e quello dei costi dei materiali, dei noleggi tecnici e dei trasporti per i nostri spettacoli. Anche la richiesta di un aiuto economico per far fronte al caro bollette non ha potuto essere accolta".

Un quadro economico che è stato presentato il 12 dicembre durante l'assemblea dei soci: "Abbiamo comunicato le difficoltà della situazione - spiega il direttore artistico Massimiliano Civica - evidenziando l’opportunità di sostenere adeguatamente il Teatro Metastasio in virtù del prestigio e della rilevanza che gode a livello nazionale, riconoscendone la qualità della gestione oltre che del rapporto con il pubblico di Prato e della Toscana. Purtroppo i nostri soci ci hanno risposto di essere nell’impossibilità di venire incontro alle nostre richieste".

