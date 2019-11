22.11.2019 h 13:01 commenti

Meningite, fuori pericolo il bambino pratese di 3 anni ricoverato al Meyer

Buone notizie dall'ospedale fiorentino dove il piccolo resterà ancora nei prossimi giorni. L'infezione era da meningococco di tipo B. Il bambino non è stato vaccinato

E’ stato dichiarato fuori pericolo dai medici del Meyer il bambino pratese di 3 anni, ricoverato la notte scorsa 21 novembre, con un’infezione da meningococco di tipo B. E' accertato che il bambino non è stato vaccinato.

Il piccolo, che fin da subito aveva risposto bene alle terapie, continuerà a restare ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale fiorentino, ma non è più in pericolo di vita.

Il bambino era arrivato con i genitori al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Stefano, nel tardo pomeriggio del 20 novembre con febbre e vomito. Sottoposto ad esami specifici, era risultata l'infezione da meningococco di tipo B. I medici pratesi hanno quindi disposto il trasferimento al Meyer.

L’unità funzionale di igiene e sanità pubblica dell’area pratese ha subito avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti e come da prassi anche per i piccoli pazienti e per gli operatori sanitari presenti in Obi (Osservazione breve intensiva) e in pediatria a Prato.