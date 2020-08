04.08.2020 h 17:10 commenti

"Meglio la zappa della playstation e delle bambole": la sfida "green" di sei bambini di Viaccia

In cinque sono stati ammessi alla prima media, una farà la quarta elementare: insieme hanno chiesto al Comune di poter coltivare uno degli orti urbani e intanto si allenano in terrazzo con vasi di zucchine e pomodori

"Giocare alla play station o alle bambole? No grazie, preferiamo coltivare pomodori, zucchine e melanzane e pulire l'ambiente".

Sono i super impegnati bambini di Viaccia che a soli 11 anni hanno fatto del loro amore per la natura una vera e propria organizzazione. Si chiama Adi, acronimo di Associazione divieto inquinamento, e dopo varie iniziative per tenere puliti la città e i suoi giardini e il giornalino che documenta ogni impresa, ha una nuova sfida da vincere: ottenere un appezzamento di terreno nell'area degli orti urbani di Viaccia da coltivare in prima persona, naturalmente con la supervisione di un adulto.

Un desiderio che gli eredi di Greta Thunberg hanno raccontato direttamente al sindaco Matteo Biffoni, attraverso una lettera scritta di proprio pugno, per aiutarli a realizzarlo. In attesa di conoscere quale sarà la sua risposta, i piccoli aspiranti agricoltori studiano e fanno pratica sia sul balcone di casa dove pomodori e zucchine hanno preso il posto dei gerani e delle rose, che recandosi di persona agli appezzamenti di via Gavinana per strappare agli esperti i segreti del mestiere.

La mente di tutto è Daniele Mancini che insieme a Maria Landi, Alessandro Di Giosio, Lorenzo Massei e Alice Boanini, tra poche settimane andrà in prima media. La mascotte è due anni più piccola, Aurora Giovanna Cerino, pronta per la quarta della primaria Gianni Rodari, la scuola che ha visto nascere il progetto grazie al grande lavoro fatto sui temi ambientali da parte delle insegnanti Manuela Bandinelli e Erika Amendola.



"Passare dalla semina alla raccolta del frutto o del vegetale è la soddisfazione più grande per me, - racconta Daniele - molto di più di qualsiasi gioco tecnologico. E poi passare le giornate su tablet e cellulari significa scaricare le batterie e doverle ricaricare consumando elettricità e quindi danneggiando l'ambiente. Molto meglio stare all'aria aperta e contribuire a far nascere i prodotti della terra, senza coltivazione intensiva, solo per se stessi e la famiglia. Noi siamo pronti anche a rinunciare alle altre attività per dedicarci all'orto". Il padre di Daniele conferma la determinazione del figlio nel portare la coltivazione degli ortaggi dal balcone di casa alla terra: "Da tempo ci chiedeva di comprare un'area agricola per farci un orto - racconta il padre di Daniele - anche perchè non era soddisfatto del vaso che non dà gli stessi risultati. Poi è arrivata l'idea di chiedere aiuto agli orti urbani di Viaccia e al sindaco Biffoni". Questo spazio, realizzato con il sostegno della Regione e del Comune, è proprio il luogo ideale per realizzare il sogno dell'associazione A.D.I perchè è frutto del fare comunità del quartiere. La partecipazione di grandi e piccini al cartellone "Lugliorti" che si è appena concluso, ne è stata una dimostrazione: "Il coronamento di un mese di eventi in cui abbiamo dato spazio a tutti - spiega il coordinatore degli ortisti, Simone Frati - è stata proprio la proposta di Daniele Mancini e dei suoi amici. Ne siamo entusiasti anche noi e siamo pronti a collaborare per trovare la soluzione più giusta e sicura per realizzare il sogno di questi ragazzi. Le passioni, è il caso di dirlo, vanno coltivate e noi vogliamo aiutarli".

A fare da collante tra amministrazione comunale e i baby coltivatori c'è anche la consigliera comunale del Pd, Martina Guerrini che abitando a Viaccia ha visto nascere e crescere il progetto degli orti urbani: "Con risorse regionali e comunali è nato il contenitore - afferma Guerrini - ma a dargli il contenuto ci hanno pensato i viaccesi nelle loro forme aggregative. Il circolo La libertà, la scuola Gianni Rodari con le maestre e i genitori, gli ortisti coordinati da Simone Frati. Un lavoro di squadra essenziale per gli ottimi risultati ottenuti che il nostro sindaco ha appoggiato da subito".

Gli ingredienti per una storia di successo, unica nel suo genere, ci sono tutti: passione, attrezzatura, tecnica, voglia di impegnarsi. Manca solo il via libera delle istituzioni all'uso del terreno che gli ortisti hanno già individuato. Potrebbe essere l'inizio di una lunga storia d'amore tra questi bambini e la coltivazione. Al momento nessuno di loro sogna di farne il proprio lavoro. O meglio, non proprio. La parte maschile del gruppo trasformerà questa passione in una attività d'impresa aprendo un agriturismo. Quella femminile è più variegata: Aurora vuole fare l'estetista, Mia invece vorrebbe trasferirsi a Parigi per fare la ballerina all'Opera. Ma le donne, si sa, sono capaci di fare bene mille cose in contemporanea, anche di raccogliere le zucchine con lo smalto cotto alle unghie delle mani e volteggiare con grazia tra i filari di pomodori.

Eleonora Barbieri