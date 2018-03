28.03.2018 h 11:16 commenti

Megaristorante nell'ex Lidl, esposto dei residenti in Comune: "Rischio collasso per tutta la zona"

I cittadini temono l'impatto della struttura sulla viabilità e sulla vivibilità. Preoccupa in particolare l'ampliamento fino a 750 posti concesso grazie alla permuta con una fabbrica in via Umberto Giordano che diventerà sede del mercato generale del piano di riqualificazione del quartiere

Il comitato Macrolotto Zero torna alla carica contro la prossima apertura del mega ristorante cinese nell'ex Lidl, tra via Borgioli e via Bonicoli, al centro del quartiere. Lo fa presentando un secondo esposto, dopo quello di giugno 2016, al sindaco Biffoni e all'assessore Barberis su due aspetti già più volte rimarcati: assenza di parcheggi e viabilità congestionata.

Secondo il comitato quando il ristorante sarà aperto, l'area collasserà. Nessuna delle due problematiche, va detto, è stata inserita in una osservazione al piano attuativo di cui è stato oggetto il ristorante per portare il numero dei posti a tavola dai 650 ricavabili dall'attuale struttura già a destinazione commerciale e quindi senza bisogno di permessi particolari, ai 750 previsti dall'ampliamento a cui il Comune ha detto di sì grazie alla permuta con una fabbrica in via Umberto Giordano che diventerà sede del mercato generale del piano di riqualificazione del quartiere. Parte degli standard urbanistici, ossia i parcheggi pubblici, è stata monetizzata per assenza di spazi da cui ricavarli, ed è stata concordata la costruzione di un parcheggio nelle vicinanze. Secondo il comitato il ragionamento che avrebbe dovuto seguire il Comune doveva essere più ampio e guardare all'interesse generale. La mancata presentazione delle osservazioni non significa che i residenti siano favorevoli a questa apertura, anzi, il dissenso è stato ribadito più volte anche attraverso raccolte firme e un precedente esposto.

"Sono questioni di carattere più generale e, dunque, politico e non oggetto dell'interesse privato. - spiega Bruno Gualtieri, presidente del comitato- La posizione del comitato è stata ferma fin dall’inizio nel dire che altri posti non dovevano essere concessi per nessun motivo e nessuna ragione e che anzi il comune avrebbe dovuto negare l’apertura per l’evidente mancanza di parcheggi, per intralcio alla viabilità che questo afflusso di macchine porterà e per l’impatto ambientale che da questi ingorghi si svilupperà, ed anche per i disagi alla vita quotidiana degli abitanti della zona. Tutto questo messo nero su bianco durante gli incontri di partecipazione ufficiali per il Piu al circolo Curiel. Ciò che noi chiediamo all'amministrazione comunale è, se la regolamentazione comunale che prevede la "monetizzazione" degli standard pubblici, in questo caso, poteva essere applicata diversamente per un "interesse generale" che avrebbe dovuto riguardare maggiormente l'intorno dell'Ex Lidl e la gestione dei picchi di afflusso".

In attesa della risposta, il comitato promette: "L'unica cosa che ci resterà da fare - prosegue Gualtieri- sarà monitorare la successiva fase di realizzazione; ovvero il rispetto formale di tutte le prescrizioni che il Comune ha richiesto in fase di progettazione".



