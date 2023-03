09.03.2023 h 11:11 commenti

Medicina nucleare del Santo Stefano, grazie al turno serale tempi di attesa contenuti

Il reparto è al servizio di tutta l'Asl ed è uno dei centri di riferimento italiani per l’imaging-bio-molecolare. L'innovazione tecnologia è uno dei suoi punti di forza. Il portale Qsalute gli ha conferito il punteggio massimo sulla base delle testimonianze dei pazienti

(e.b.)

Dieci giorni per gli interni, da quindici a quarantacinque giorni per gli esterni in funzione della patologia. Sono i tempi di attesa che riesce a garantire la Medicina nucleare del Santo Stefano grazie all'attivazione dell'orario serale, dalle 19.30 alle 23.30. Un turno aggiuntivo reso necessario anche in funzione dell'arrivo della Pet con radiofarmacia di ultima generazione, per non ingolfare le agende legate agli esami “più tradizionali”.Un super lavoro per il reparto diretto da Stelvio Sestini anche in considerazione del fatto che quella di Prato è l'unica Medicina nucleare di tutta l'Asl Toscana Centro e la seconda d'area vasta dopo quella di Careggi. Collocato all’interno del Dipartimento aziendale diagnostica per immagini, il reparto, centro di riferimento nazionale per l’imaging bio-molecolare nel settore dell’oncologia e della neurologia, ha tre processi primari: esame generale diagnostico, terapeutico radio-metabolico e il percorso ambulatoriale. Sono a disposizione strumentazioni ad alta tecnologia: Pet, Spet ed una Radiofarmacia di classe D che consente l’erogazione di prestazioni di ultima generazione come la Pet Psma per i tumori della prostata e la Pet Dotatoc per i tumori neuroendocrini. E’ inoltre in previsione la sostituzione con finanziamento da Pnrr dell’attuale apparecchiatura Pet con un modello di nuova generazione.L'organico in servizio non riflette purtroppo la mole di lavoro a cui deve fare fronte: sei medici più il primario, undici tecnici, sei infermieri, cinque oss, due amministrativi aiutati da altri quattro di un appalto esterno. Compensa il forte spirito di servizio e la capacità di fare squadra.Tecnologia all'avanguardia, alta professionalità e abnegazione hanno portato al reparto il punteggio massimo in Qsalute, il portale di riferimento sul mondo della salute. Cinque stelle, questo il voto in tutte le aree: assistenza, competenza, servizi e pulizia, frutto delle testimonianze dei pazienti.“Il servizio di Medicina Nucleare – ha spiegato Sestini - ha anche intrapreso un percorso Iso9001 che facilita, attraverso il Sistema di Gestione Qualità, l’individuazione di soluzioni orientate ad agevolare l’accesso del cittadino alla prestazione ed alla riduzione dei tempi di attesa. In particolare, adottiamo un sistema di prenotazione delle prestazioni dei processi primari di diagnostica (Pet e scintigrafie) e di terapia radio-metabolica che viene attuato mediante controllo sistematico di tutte le richieste specialistiche da parte del personale medico-nucleare (tranne le scintigrafie ossee, tiroidee e linfonodi sentinella per le quali sono sviluppate agende dedicate) e consensuale presa in carico da parte del personale di segreteria.”Il Sistema di Gestione Qualità prevede la generazione di agende diversificate in funzione della patologia ed il costante monitoraggio della richiesta.Per agevolare la conoscenza delle prestazioni di Medicina Nucleare è a disposizione del cittadino una pagina web dedicata, visibile nella home del sito della ASL Toscana Centro. Sono indicati i servizi, le prestazioni offerte, gli orari di apertura, le fasce orarie in cui si può contattare un operatore o lo staff della Medicina Nucleare. In una seconda sezione, sempre dedicata al cittadino, sono a disposizione informazioni sulle prestazioni offerte (preparazione pre-esame, modalità di comportamento post-esame, la durata dell’esame etc). Una terza sezione è dedicata agli oncologi e ai medici specialisti della Asl dedicata alla richiesta di prestazioni di Medicina Nucleare. Dopo la valutazione di appropriatezza della richiesta, la segreteria provvede a comunicare al paziente la data dell’esame e due giorni prima dell’appuntamento il personale infermieristico comunica, se necessarie le modalità di preparazione all’esame.I numeri della struttura:Le prestazioni di Medicina Nucleare erogate nell’anno 2022 sono state complessivamente di 14.166, di cui 380 per pazienti interni, 13.744 per esterni e 42 urgenti inviati dal Pronto Soccorso. Nel percorso primario di diagnostica, l’ offerta è stata di 3.899 Pet (27,5%; 242 interni e 3.657 esterni) e di 3.647 prestazioni scintigrafiche (26%; 111 interni, 3494 esterni, 42 da Pronto Soccorso).Nel percorso ambulatoriale, l’offerta è stata complessivamente di n. 6.506 prestazioni (46%) di cui n. 4.336 (31%; 25 interni, 4.311 esterni) per patologia tiroidea e 2.195 Moc (15%; solo esterni). Le prestazioni per terapia Rlt su patologia tiroidea sono state 89 (0,5%; 2 interni e 87 esterni). È da evidenziare l’incremento progressivo dal 2017 al 2022 delle prestazioni Pet , anche durante gli anni di emergenza sanitaria da Covid. L’incremento numerico delle prestazioni erogate ha consentito di dare una significativa risposta al notevole aumento della richiesta per le Pet oncologiche e cerebrali con fluoro-deossi glucosio e per quelle recettoriali di ultima generazione.