21.11.2019 h 09:28 commenti

Medici, odontoiatri e ricercatori a confronto al Pecci: cure dentali più sicure per chi prende farmaci per l'osteoporosi

Appuntamento sabato con il congresso nazionale che per la prima volta affronta il tema di una particolare patologia da poco scoperta e che impone maggiore collaborazione tra medico di base e dentista

Prato per un giorno sarà la capitale dell'odontoiatria italiana, con medici e ricercatori universitari che si troveranno per parlare, per la prima volta in Italia, di una particolare patologia, scoperta solo da poco, che può colpire pazienti che si sottopongono a cure odontoiatriche mentre assumono un particolare tipo di farmaco, utilizzato soprattutto per combattere l'osteoporosi.

L'appuntamento è sabato 23 novembre nella Sala Cinema del Centro Pecci, con l’undicesima edizione del “Memorial Franco e Valter Sassone”. Il congresso quest'anno ha il titolo "Patologie di interesse medico in ambito odontoiatrico" ed è organizzato dalla Commissione Albo Odontoiatri e dalla Commissione Cultura dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Prato. I lavori inizieranno alle 8.30 e porteranno i loro saluti il sindaco di Prato Matteo Biffoni, il consigliere regionale Nicola Ciolini, il presidente della Commissione nazionale Albo Odontoiatri Raffaele Iandolo e il presidente Andi Nazionale Carlo Ghirlanda.

Come detto al centro del congresso c'è questa particolare patologia che richiede una stretta collaborazione tra medico di base ed odontoiatra. Solo la conoscenza delle linee guida e della condizione del paziente consente infatti alle persone che assumono questa tipologia di farmaci di affrontare senza rischi qualsiasi intervento di cura odontoiatrica.

La parte scientifica vedrà le relazioni della professoressa Giuseppina Campisi, docente dell’Università degli Studi di Palermo, del professor Paolo Giacomo Arduino dell’Università degli Studi di Torino e del professor Antonio Barone dell’Università di Pisa.