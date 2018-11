29.11.2018 h 15:09 commenti

Medici e infermieri si tolgono il,camice e salgono sul palco del Met per beneficenza

Sabato e domenica andrà in scena "Rossetto", commedia scritta dal dottor Sergio Brachi e interpretata dalla Compagnia degli Scamiciati

Appuntamento con la solidarietà sul palco del Metastasio grazie a “Rossetto” di Sergio Brachi, noto ginecologo pratese che da sempre ha la passione per i testi teatrali che hanno affinità con la nostra realtà.

“Rossetto” è il titolo della sua commedia composta di sette storie comiche e serie che andrà in scena al Metastasio sabato 1 e domenica 2 dicembre con lo scopo di destinare il ricavato all’associazione per i minori Cieli Azzurri. In scena “La compagnia degli scamiciati”, ovvero medici, infermieri, pediatri, psicologi, tutti operatori della sanità pratese che per una sera ormai da anni si tolgono il camice bianco per vestire i panni di personaggi creati dalla fantasia del dottor Sergio Brachi.

G.G.